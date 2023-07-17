Київстар скасував комісію за популярну послугу

Київстар зробив приємний подарунок своїм абонентам та скасував комісію за переказ грошей в середині мережі. Тепер абоненти мобільного оператора можуть переказувати гроші іншим операторам всередині мережі абсолютно безкоштовно.

Київстар скасував комісію за популярну послугу: за що у абонентів більше не братимуть плату

Як переказати кошти у мережі Київстар

Для переказу грошей абоненту передплати потрібно набрати зі свого мобільного телефону таку комбінацію:

  • *124*РРР*380XXXXXXXX#
  • де PPP – сума
  • 380XXXXXXXXX – номер мобільного телефону, на який потрібно надіслати гроші.
  • Якщо сума, яку потрібно надіслати перевищує 20 гривень, то для підтвердження операції потрібно набрати *125#. Для менших сум цю комбінацію набирати не потрібно.

Через кілька секунд відправник отримає текстове повідомлення про успішне виконання операції і гроші надійдуть отримувачу на рахунок.

Контрактним абонентам перевести кошти можна за номером 466, або за запитом 922*40.

  • введіть комбінацію *124*YYY*380XXXXXXXXX#, де YYY — сума, а 380XXXXXXXXX — номер мобільного рахунку, на який ви переносите кошти;
  • підтвердити операцію, натиснувши *125#.
Київстар скасував комісію за популярну послугу: за що у абонентів більше не братимуть плату

Абоненти Київстар можуть надіслати іншому абонентові від 1 до 100 грн на рахунок.

Послуга переведення коштів з мобільного рахунку на інший рахунок діє і для абонентів за кордоном. Гроші можна перевести тим, хто перебуває за кордоном, а також з-за кордону тим, хто знаходиться в Україні.

Раніше повідомлялося, що lifecell запропонував абонентам Київстар та Vodafone дешеві тарифи та збереження номерів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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