Київстар скасував комісію за популярну послугу
Київстар зробив приємний подарунок своїм абонентам та скасував комісію за переказ грошей в середині мережі. Тепер абоненти мобільного оператора можуть переказувати гроші іншим операторам всередині мережі абсолютно безкоштовно.
Як переказати кошти у мережі Київстар
Для переказу грошей абоненту передплати потрібно набрати зі свого мобільного телефону таку комбінацію:
- *124*РРР*380XXXXXXXX#
- де PPP – сума
- 380XXXXXXXXX – номер мобільного телефону, на який потрібно надіслати гроші.
- Якщо сума, яку потрібно надіслати перевищує 20 гривень, то для підтвердження операції потрібно набрати *125#. Для менших сум цю комбінацію набирати не потрібно.
Через кілька секунд відправник отримає текстове повідомлення про успішне виконання операції і гроші надійдуть отримувачу на рахунок.
Контрактним абонентам перевести кошти можна за номером 466, або за запитом 922*40.
- введіть комбінацію *124*YYY*380XXXXXXXXX#, де YYY — сума, а 380XXXXXXXXX — номер мобільного рахунку, на який ви переносите кошти;
- підтвердити операцію, натиснувши *125#.
Абоненти Київстар можуть надіслати іншому абонентові від 1 до 100 грн на рахунок.
Послуга переведення коштів з мобільного рахунку на інший рахунок діє і для абонентів за кордоном. Гроші можна перевести тим, хто перебуває за кордоном, а також з-за кордону тим, хто знаходиться в Україні.
Раніше повідомлялося, що lifecell запропонував абонентам Київстар та Vodafone дешеві тарифи та збереження номерів.