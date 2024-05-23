Очікуйте на SMS: "Київстар" попередив абонентів, що ціни зміняться

Мобільний оператор «Київстар» повідомив абонентам про зміни в умовах деяких додаткових пакетів - що треба знати.

«Київстар» попередив своїх клієнтів про чергові зміни. Згідно з повідомленням, будуть оновлені умови деяких додаткових пакетів.

«Щоб наші абоненти отримали ще більше можливостей для спілкування з рідними», - запевнили в компанії.

Мова йде про оновлення додаткових пакетів хвилин, інтернету, SMS, ВідеоGo та послуг SIM для другого телефона і SIM для планшета.

Як попередили в «Київстар», зміни діятимуть з 31 травня для абонентів передплати. З 1 червня зміни торкнуться абонентів контракту.

«Користувачі послуг отримають SMS про нові умови й актуальну вартість», - повідомили в «Київстар».

Це попередження схвилювало абонентів «Київстар». Деякі звернулись до компанії з проханням надати роз’яснення:

«Про які саме зміни йдеться?».

У «Київстар» повідомили, що деякі пакети закриються, деякі змінюють назву.

Крім того, оновлюється вартість послуг, перелік країн, на які можна телефонувати. Також пакети хвилин/смс можна буде додавати, підключаючи повторно.

Нагадаємо, що нещодавно «Київстар» вже підвищив ціни на свої послуги. Для деяких тарифів передплати вони відбулися з 2 квітня, для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів – з 1 травня.

Для абонентів Домашнього Інтернету та лінійки Все разом також з першого дня травня.