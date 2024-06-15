Вимкніть цю функцію на своїх смартфонах: "Vodafone" звернувся до всіх абонентів

Vodafone

Популярний мобільний оператор «Vodafone» на тлі масштабних відключень електроенергії повідомив абонентам, як кожен з них може покращити ситуація зі зв’язком.

В компанії «Vodafone» запевнили абонентів, що усі базові станці оператора забезпечені батареями і парк акумуляторів постійно оновлюється моделями, які більш стійкі до постійних відключень електроенергії.

Але слід мати на увазі, що, чим більше навантаження на мережу, тим швидше акумулятори розряджаються і потребують більше часу на зарядку.

Тож під час відключень електроенергії компанія «Vodafone» просить абонентів за можливості користуватися Wi-Fi, а не мобільним інтернетом. Мобільний оператор нагадав, що можна підключити енергонезалежний фіксований інтернет.

Vodafone

Крім того, абонентів просять спілкувватися за допомогою текстових повідомлень або звичайних голосових дзвінків замість відео- та голосових повідомлень у месенджерах.

Також під час відсутності електроенергії слід зменшити якість відео у YouTube та інших додатках.

«Користуйтесь сервісами попереднього завантаження відео, щоб переглядати його пізніше в офлайн режимі. Вимкніть автоматичне завантаження медіа в месенджерах», - просять у «Vodafone», звертаючись до абонентів.

смартфон, телефон

Ще одна порада від компанії для абонентів – зберігати важливі повідомлення та файли в пам\'яті пристроїв для доступу офлайн.


Катерина Петренко, politeka.net





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