Вимкніть цю функцію на своїх смартфонах: "Vodafone" звернувся до всіх абонентів

Популярний мобільний оператор «Vodafone» на тлі масштабних відключень електроенергії повідомив абонентам, як кожен з них може покращити ситуація зі зв’язком.

В компанії «Vodafone» запевнили абонентів, що усі базові станці оператора забезпечені батареями і парк акумуляторів постійно оновлюється моделями, які більш стійкі до постійних відключень електроенергії.

Але слід мати на увазі, що, чим більше навантаження на мережу, тим швидше акумулятори розряджаються і потребують більше часу на зарядку.

Тож під час відключень електроенергії компанія «Vodafone» просить абонентів за можливості користуватися Wi-Fi, а не мобільним інтернетом. Мобільний оператор нагадав, що можна підключити енергонезалежний фіксований інтернет.

Крім того, абонентів просять спілкувватися за допомогою текстових повідомлень або звичайних голосових дзвінків замість відео- та голосових повідомлень у месенджерах.

Також під час відсутності електроенергії слід зменшити якість відео у YouTube та інших додатках.

«Користуйтесь сервісами попереднього завантаження відео, щоб переглядати його пізніше в офлайн режимі. Вимкніть автоматичне завантаження медіа в месенджерах», - просять у «Vodafone», звертаючись до абонентів.

Ще одна порада від компанії для абонентів – зберігати важливі повідомлення та файли в пам\'яті пристроїв для доступу офлайн.