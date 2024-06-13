Відключення абонентів від 3G: "Київстар" зробив нове пояснення

Мобільний оператор «Київстар» на тлі повідомлень про нібито підготовку до відключення 3G зробив нову заяву стосовно найближчих планів на майбутнє.

Зокрема, абонент «Київстар», що мешкає у Львівські області вирішив уточнити, коли саме його відключать від 3G.

«Коли ви плануєте вимкнення 3G у Львівській області? Чи будуть нові тарифи?», - уточнив користувач мобільного зв’язку на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

В компанії надали роз’яснення, повідомивши, чи дійсно на Львівщині зникне 3G для абонентів «Київстар».

«Найближчим часом не планується ні відключення 3g у вашій області, ні введення нових тарифів. Якщо будуть зміни, ми обов\'язково про це проінформуємо на сайті або в соцмережах», - запенив представник компанії.

Нагадаємо, раніше у незалежній спільноті мобільних технологій України MZU-Мобільний Зв\'язок України повідомили, що Київстар почав розсилати SMS про відключення 3G.

Інформування ж про дату відключення 3G відбудеться заздалегідь.

Причина відключення – подальший розвиток 4G-мережі та впровадження нових технологій.

Користувачам смартфонів рекомендували увімкнути 4G/LTE, щоб надалі користуватися швидкісним мобільним інтернетом та зв?язком.

Також нагадаємо, що раніше «Київстар» повідомив, що тестуватиме 4G-радіочастоти в Івано-Франківську та Кам\'янець-Подільському. Тести почнуться з 1 серпня.

«Під час тестування абоненти й далі користуватимуться дзвінками, SMS та іншими мобільними сервісами, але замість мобільного 3G-інтернету для них стане доступним більш швидкісний 4G», - обіцяли в «Київстар».