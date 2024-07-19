"Vodafone" зробив важливу заяву про новий код: що буде з номерами абонентів

Vodafone

Мобільний оператор «Vodafone» отримав новий код і тепер його номери починатимуться з трьох інших цифр – яких саме і що зміниться для абонентів

В компанії «Vodafone» зробили нову заяву щодо нового коду, який отримала компанія, пише Politeka.net.

Номери оператора будуть починатися з таких трьох нових цифр – 075.

«Вже скоро з’явиться новий код 075, який можна буде підключити в застосунку My Vodafone на сторінці послуги «Підбір номера» на сайті та в інших каналах подажу», - обіцяють в «Vodafone».

Зазначимо, що наразі компанія продовжує впровадження нового номерного ресурсу в усі внутрішні системи та послуги.

Vodafone

Коли саме з’явиться новий код невідомо, але в компанії «Vodafone» запевняють, що до кінця року:

«До кінця року в абонентів з’явиться можливість обирати номер, який починається на 075.

Нагадаємо, що нині Vodafone використовує 4 національні коди мережі мобільного зв’язку. Це: 050, 066, 095, 099.

Також підкреслимо, що на номери, які вже діють, це нововведення не вплине.

Крім того нагадаємо, що раніше у «Vodafone» попереджали абонентів про те, що почастішали злами акаунтів у Телеграм за однаковою схемою.

Абонент отримує повідомлення від знайомого з проханням підтримати дитину у змаганнях, яке містить посилання на фальшивий сайт. Сайт вимагатиме авторизації через Телеграм, що дозволить шахраям отримати доступ до акаунту людини.

Vodafone

Тому в компанії «Vodafone» закликали абонентів в налаштуваннях Telegram та в розділі «Пристрої» видалити всі підозрілі активні сеанси.

«Навіть, якщо відключите щось зайве – ви все одно потім зможете заново підключитися на відміну від шахраїв», - закликали в компанії «Vodafone» абонентів.

 


Катерина Петренко, politeka.net





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