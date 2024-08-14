"Vodafone" несподівано підняв тарифи і оголосив про зміни: кого з абонентів зачепить

Мобільний оператор «Vodafone» раптово підвищив вартість тарифів і повідомив про важливі зміни – на обурення абонентів в компанії пояснили причину.

Популярний оператор «Vodafone» неприємно здивував своїх абонентів раптовим підвищенням тарифів. Ціни зросли вже з 1 серпня однак змінилися не тільки суми.

Оператор також відкорегував наповнення окремих пропозицій. Наприклад, вартість тарифу Vodafone Red Unlim Plus збільшилась одразу на 50 грн. Однак зросла і кількість хвилин на інші мережі України – з 500 до 600 хвилин.

Тариф Vodafone Red Unlim Max такоож здорожчав на 50 грн. Обсяг хвилин теж змінився

«Збільшуємо обсяг хвилин на інші мережі України: з 700 до 800 хв», - повідомляли у «Vodafone».

Vodafone

«… Відтепер використовуйте ГБ та хвилини в Україні і в роумінгу у 26 країнах, згідно з умовами вашого тарифу», - повідомили в компанії про зміни.

У «Vodafone», представляючи нову лінійку тарифних планів у рамках концепції «Роумінг як вдома», підкреслили, що кожен ТП дозволяє користуватися українським тарифом у 26 країнах Європи без додаткових доплат та підключення послуг. Роумінг вже включено.

У свою чергу деякі абоненти висловили незадоволення щодо нових тарифів.

«Спочатку потрібно піднімати якість зв\'язку на внутрішньому ринку , а не тарифи, а потім міжнародний звязок ...», - зазначив один з клієнтів оператора.

У «Vodafone» відреагували на критику, пояснивши причину змін:

«Нам потрібно вкладати кошти в закупку додаткових батарей, а також в розширення мережі – щоб вона могла обробити більше трафіку в такі критичні моменти. З цим основною мірою і пов?язані зміни в тарифах».

Нагадаємо, що раніше мобільних операторів в Україні зобов?язали забезпечити 10 годин роботи мережі в умовах відключень світла.

 


Катерина Петренко, politeka.net





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"Vodafone" несподівано підняв тарифи і оголосив про зміни: кого з абонентів зачепить"Vodafone" несподівано підняв тарифи і оголосив про зміни: кого з абонентів зачепить
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