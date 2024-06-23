Можуть заблокувати: "Київстар" попередив абонентів, чого не можна робити

мобільний зв\'язок

Мобільний оператор «Київстар» попередив абонентів про правила, за порушення яких можуть покарати – за що і як саме.

Абоненти «Київстар» скаржаться на проблеми із послугами. Зокрема, із інтернетом.

Один з абонентів навіть пригрозив компанії, що буде постійно писати на сторінці оператора у «Facebook», поки проблему не вирішать.

«Постійно буду писати під вашими постами, - зробіть якісний інтернет, і до вас підуть люди. За що вам платити гроші?», - обурюється чоловік.

У відповідь в компанії запевнили, що одного повідомлення достатньо і наголосили на правилах листування.

«… Дублювання однотипних повідомлень - порушення правил Спільноти. Може бути блокування», - попередили в «Київстар».

Київстар

Ще один абонент попросив внести правки в додаток «Київстар ТБ». Таак, клієнт повідомив, що при перегляді серіалів часто наступна серія не включається, а знову програється ту що вже дивилися.

«Якщо вимкнути функцію автозагрузки відео, то на головній сторінці вона вимикається, але ... Якщо зайти безпосередньо до сторінки фільму то автозагрузки всеодно вмикається», - розповів також користувач додатком.

Ще одна клієнтка «Київстар» поскаржилася на проблему, яку має через дії представника компанії.

«Ваш некомпетентний працівник допомогала нам скинути модем до заводських налаштувань, і так "помогла", що інтернет пропав, перевела на очікування сильнішого спеціаліста, якого очікували 10 хв, і виклик завершився. Робот на сайті не з\'єднує з оператором, а вигадує якісь відговорки. Як вирішити проблему?».

В «Київстар» запевнили, що специфічні налаштування роутера не вимагаються, на заводських налаштуваннях назва і пароль мережі написані на самому роутері, а якщо потрібно, то можна звернутися до консультанта компанії у приватних повідомленнях.

Київстар, відгук
Київстар, відгук

Катерина Петренко, politeka.net





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