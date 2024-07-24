Цих послуг не буде: в "Київстар" попередили абонентів про обмеження

мобільний телефон

Про ці обмеження в мережі «Київстар» мало хто знає, але деяким абонентам обов\'язково необхідно мати їх на увазі, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

В мережі «Київстар» діє низка обмежень, які пошируюють на деяких абонентів, пише Politeka.net.

Мова йде про послуги Хто дзвонив, Автовідповідач, Повідомити мене, Повідомити про мене, Маячок, Мобільна карта.

Ці послуги є недоступними для тих абонентів, які перенесли свій номер до мережі «Київстар» з іншого оператора.

«Також недоступне надсилання та отримання SMS при використанні послуги Додатковий номер», - попереджають про ще одні обмеження в «Київстар».

Київстар

Перенесення номера до "Київстар".

Зазначимо, що перенести номер у «Київстар» можуть абоненти передплати та контрактні, корпоративні й бізнес-абоненти, що обслуговуються за договором у інших операторів. А саме: lifecell, Vodafone, Інтертелеком, 3Mob (включає Lycamobile), PEOPLEnet.

Що ж до того, скільки коштує перенесення номера, то, як зазначають в «Київстар», для абонентів передплати вартість послуги входить у вартість стартового пакета.

Київстар

Перенесення номера до "Київстар".

Для контрактних, корпоративних та бізнес-абонентів ця послуга надається без додаткової плати.

В «Київстар» також попереджають абонентів, які хочеть перенести свій номер про ще один надважливий нюанс.

Так, перенести номер у день подачі заявки не вийде.

«Від подачі заявки до активації номера в нашій мережі має минути щонайменше 8 робочих годин», - наголошують в «Київстар».

 


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
"Vodafone" зробив важливу заяву про новий код: що буде з номерами абонентів"Vodafone" зробив важливу заяву про новий код: що буде з номерами абонентів
"Київстар" оголосив нові правила на тлі відключень світла: торкнеться всіх абонентів"Київстар" оголосив нові правила на тлі відключень світла: торкнеться всіх абонентів
Цих послуг не буде: в "Київстар" попередили абонентів про обмеженняЦих послуг не буде: в "Київстар" попередили абонентів про обмеження
Блок рекламы


Похожие новости
"Київстар" оголосив нові правила на тлі відключень світла: торкнеться всіх абонентів"Київстар" оголосив нові правила на тлі відключень світла: торкнеться всіх абонентів
"Vodafone" зробив важливу заяву про новий код: що буде з номерами абонентів"Vodafone" зробив важливу заяву про новий код: що буде з номерами абонентів
Можуть заблокувати: "Київстар" попередив абонентів, чого не можна робитиМожуть заблокувати: "Київстар" попередив абонентів, чого не можна робити
Вимкніть цю функцію на своїх смартфонах: "Vodafone" звернувся до всіх абонентівВимкніть цю функцію на своїх смартфонах: "Vodafone" звернувся до всіх абонентів
Мобільний зв'язок від Київстар, Vodafone та Lifecell під загрозою: оператори попередили українцівМобільний зв'язок від Київстар, Vodafone та Lifecell під загрозою: оператори попередили українців
Відключення абонентів від 3G: "Київстар" зробив нове поясненняВідключення абонентів від 3G: "Київстар" зробив нове пояснення
Очікуйте на SMS: "Київстар" попередив абонентів, що ціни змінятьсяОчікуйте на SMS: "Київстар" попередив абонентів, що ціни зміняться
"Київстар" попередив абонентів про нову проблему: "Ремонтуємо""Київстар" попередив абонентів про нову проблему: "Ремонтуємо"
Ваш номер буде заблоковано: в "Lifecell" звернулися до всіх абонентівВаш номер буде заблоковано: в "Lifecell" звернулися до всіх абонентів
Мобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної Дії – МіноборониМобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної Дії – Міноборони
Последние новости
Подгружаем последние новости