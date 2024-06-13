Мобільний зв'язок від Київстар, Vodafone та Lifecell під загрозою: оператори попередили українців

Київстар

Мобільний зв’язок та Інтернет в Україні під час відключень світла під загрозою, оператори озвучили можливі сценарії надання послуг.

Так, через відключення електроенергії українці вже почали відчувати погіршення мобільного зв’язку та Інтернету.

У соцмережах клієнти найпопулярніших в Україні мобільних операторів масово залишають скарги, що через кілька хвилин після відключення світла погіршується якість зв’язку та Інтернету, або послуги стають недоступними.

Тому пресслужби мобільних операторів розповіли про можливі сценарії надання послуг зв’язку в Україні.

Зокрема Київстар повідомив, що компанія готова до блекаутів, але у разі якщо відключення електроенергії будуть довготривалими, компанія Київстар буде змушена встановлювати пріоритети в забезпеченні базових станцій автономним живленням.

Через технічні обмеження 100% забезпечення базових станцій генераторами є неможливим.

Також відомо, яким буде мобільний зв\'язок від Vodafone.

мобільний зв\'язок, мобільний телефон

Представники Vodafone теж не виключають перебої з мобільним зв\'язком через відключення електроенергії в Україні.

У пресслужбі додали, якщо провайдер фіксованого інтернету працює на сучасних технологіях, абоненти зможуть користуватися інтернетом навіть під час тривалих відключень електроенергії в Україні.

Крім того, у Vodafone є готові сценарії підключення генераторів. Клієнтам потрібно тільки потурбуватися про павербанки для роутера та гаджетів.

Також у Vodafone повідомили, що роблять все можливе, щоб мобільний зв’язок та інтернет продовжував працювати під час відключень електроенергії в Україні як найдовше.

В свою чергу компанія Lifecell запевнює, що до відключень електроенергії цього року вони підготовлені набагато краще, ніж минулого сезону.

Проте у компанії наголосили, що, на жаль, на деяких базових станціях немає можливості встановити додаткове обладнання за санітарними нормами. Але вони "активно працюють у цьому напрямі".

Джерело: ТСН.

 


Юлія Олександренко, politeka.net





Интересные новости
В Україні запускають 5G: як перевірити, чи підтримує смартфонВ Україні запускають 5G: як перевірити, чи підтримує смартфон
Відключення абонентів від 3G: "Київстар" зробив нове поясненняВідключення абонентів від 3G: "Київстар" зробив нове пояснення
Мобільний зв'язок від Київстар, Vodafone та Lifecell під загрозою: оператори попередили українцівМобільний зв'язок від Київстар, Vodafone та Lifecell під загрозою: оператори попередили українців
Блок рекламы


Похожие новости
Відключення абонентів від 3G: "Київстар" зробив нове поясненняВідключення абонентів від 3G: "Київстар" зробив нове пояснення
Очікуйте на SMS: "Київстар" попередив абонентів, що ціни змінятьсяОчікуйте на SMS: "Київстар" попередив абонентів, що ціни зміняться
"Київстар" попередив абонентів про нову проблему: "Ремонтуємо""Київстар" попередив абонентів про нову проблему: "Ремонтуємо"
Ваш номер буде заблоковано: в "Lifecell" звернулися до всіх абонентівВаш номер буде заблоковано: в "Lifecell" звернулися до всіх абонентів
Мобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної Дії – МіноборониМобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної Дії – Міноборони
Рішення по «Київстару» забуксувало в РНБОРішення по «Київстару» забуксувало в РНБО
Київстар, Vodafone та lifecell готуються до зимового блекаутуКиївстар, Vodafone та lifecell готуються до зимового блекауту
Київстар та Vodafone підвищили тарифи з 1 вересняКиївстар та Vodafone підвищили тарифи з 1 вересня
Vodafone представив три нові бюджетні тарифиVodafone представив три нові бюджетні тарифи
Київстар та Vodafone розповіли, як поповнювати рахунок через термінали по-новомуКиївстар та Vodafone розповіли, як поповнювати рахунок через термінали по-новому
Последние новости
Подгружаем последние новости