"Vodafone" готується до запуску нового коду: що потрібно знати всім абонентам

Vodafone

В компанії «Vodafone» зробили нову заяву запуску нового телефонного коду – як ця подія торкнеться абонентів.

Мобільний оператор «Vodafone» повідомив, що вже йде перевірка, як працюють номери з новим кодом.

В компанії не назвали точних термінів, коли номери з новим кодом з’являться у продажу, але запевнили, що це станеться вже скоро.

Додамо, оператор «Vodafone» готується до запуску ще одного коду для номрів телефону – 075.

Нагадаємо, що станом на зараз діють коди 050, 066, 095 та 099.

Замовити номери «Vodafone» з новим кодом можна буде в магазині чи через сервіс «Вибір номера від Vodafone Україна».

Зробити це можна буде вже до кінця року.

«Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та наявних абонентів компанії», — зазначали в компанії.

смартфон, телефон

Цей код може застосовуватися для надання електронних комунікаційних послуг по всій території України.

На вже діючі номери введення нового коду не позначиться. Обрати номер телефону з новим кодом зможуть тільки нові абоненти «Vodafone».

 


Катерина Петренко, politeka.net





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