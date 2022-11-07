Київстар відмовляється від розсилки SMS-повідомлень: абонентам запропонували альтернативу

Абоненти Київстар невдовзі не зможуть надсилати та отримувати SMS. Мобільний оператор переходить на новий формат повідомлень - RCS. Цей формат у майбутньому об’єднає користувачів iPhone та Android.

Наразі Київстар запустив RCS розсилки для своїх бізнес-клієнтів. На відміну від звичайних SMS, повідомлення нового формату дають більше можливостей для бізнесу в наданні інформації, залученні клієнтів та комунікації з ними безпосередньо.

На травневій конференції Google I/O повідомлялося, що лише у додатку Google Messages протоколом RCS щомісяця користується понад 500 мільйонів користувачів. Останнім часом Google докладає значних зусиль для просування RCS і невтомно переконує Apple перейти на цей протокол для уніфікації спілкування користувачів iPhone та Android.

У Київстар повідомляють, що вже зараз у їхній мережі технологію RCS підтримує понад 5 млн Android-пристроїв і ця цифра щомісяця росте. На сьогоднішній день технологія передачі повідомлень з розширеними можливостями RCS доступна на всіх сумісних моделях у програмі "Повідомлення" (Messages) від Google .

Головні переваги нового типу повідомлень RCS:

значно більший розмір тексту;

відправка зображень, аудіо, відео та інших файлів;

чат-боти для миттєвої комунікації з клієнтами та зворотного зв’язку щодо продуктів та послуг;

функція каруселі для показу кількох продуктів в одному повідомленні, а також зручні кнопки для переходу на сайт, QR тощо;

аналітичні звіти для брендів зі сповіщеннями про прочитання та статистикою залучення клієнтів.

Нагадаємо, в Україні відбувся масштабний збір у роботі мобільного оператора Київстар, після якого абоненти не могли поповнити мобільний рахунок.