Київстар відмовляється від розсилки SMS-повідомлень: абонентам запропонували альтернативу

Абоненти Київстар невдовзі не зможуть надсилати та отримувати SMS. Мобільний оператор переходить на новий формат повідомлень - RCS. Цей формат у майбутньому об’єднає користувачів iPhone та Android.

Київстар відмовляється від розсилки SMS-повідомлень: абонентам запропонували альтернативу

Наразі Київстар запустив RCS розсилки для своїх бізнес-клієнтів. На відміну від звичайних SMS, повідомлення нового формату дають більше можливостей для бізнесу в наданні інформації, залученні клієнтів та комунікації з ними безпосередньо.

На травневій конференції Google I/O повідомлялося, що лише у додатку Google Messages протоколом RCS щомісяця користується понад 500 мільйонів користувачів. Останнім часом Google докладає значних зусиль для просування RCS і невтомно переконує Apple перейти на цей протокол для уніфікації спілкування користувачів iPhone та Android.

У Київстар повідомляють, що вже зараз у їхній мережі технологію RCS підтримує понад 5 млн Android-пристроїв і ця цифра щомісяця росте. На сьогоднішній день технологія передачі повідомлень з розширеними можливостями RCS доступна на всіх сумісних моделях у програмі "Повідомлення" (Messages) від Google.

Київстар відмовляється від розсилки SMS-повідомлень: абонентам запропонували альтернативу

Головні переваги нового типу повідомлень RCS:

  • значно більший розмір тексту;
  • відправка зображень, аудіо, відео та інших файлів;
  • чат-боти для миттєвої комунікації з клієнтами та зворотного зв’язку щодо продуктів та послуг;
  • функція каруселі для показу кількох продуктів в одному повідомленні, а також зручні кнопки для переходу на сайт, QR тощо;
  • аналітичні звіти для брендів зі сповіщеннями про прочитання та статистикою залучення клієнтів.

Нагадаємо, в Україні відбувся масштабний збір у роботі мобільного оператора Київстар, після якого абоненти не могли поповнити мобільний рахунок.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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