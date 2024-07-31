Умови різко змінилися: чи буде у "Київстар" зв'язок без світла

Київстар

Мобільним операторам, у тому числі компанії «Київстар», оголосили нові жорсткі умови, які в результаті позначаться на абонентах.

Абоненти компанії «Київстар» на тлі відключень електроенергії продовжують стикатися з низкою труднощів, пише Politeka.net.

«Київстар, нема часто обслуговування і часто нема інтернету, то зробіть щоб цей час поки відключають електроенергію щоб пакет послуг щоб підключали безкоштовно бо воно некоштує того що вносити оплату і нема можливості користуватися»,

«У мене 2 сім картки і на одній є моб інтернет а на другій нема (зник 4 дня). Що мені робити?»,

«Інтернет зникає разом зі світлом», - повідомляють про свої проблеми абоненти «Київстар».

В «Київстар» на скарги реагують і нагадують, що ситуація з відключенням електроенергії виникла не з вини компанії, а через військову агресію рф і обстріли енергетичної інфтракструктури. Також в «Київстар» повідомляють абонентам, що у таком випадку компенсація не передбачена і білінг продовжує працювати в автоматичному режимі.

Однак, судячи з нового рішення, ситуація для абонентів мобільних операторів, включно з клієнтами «Київстар», все ж покращиться.

мобільний зв\'язок

Чи буде у "Київстар" зв\'язок без електроенергії.

Влада зобов’язала мобільних операторів забезпечити роботу мережі без світла протягом більшого періоду, ніж діє зараз. Згідно з нових умов, під час відключень електроенергії мобільний зв’язок має бути доступним протягом 10 годин замість 4 годин.

Як зазначаєтсья в новому рішенні, до 1 жовтня поточного року не менше 60% базових станцій повинні мати резервне живлення, яке б забезпечувало вказаний період автономної дії.

До кінця січня 2025 року його повинні мати 100% базових станцій.

Відгук

Чи буде у "Київстар" зв\'язок без електроенергії.

Чи буде у "Київстар" зв\'язок без електроенергії.

 


Катерина Петренко, politeka.net





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