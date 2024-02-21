Мобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної Дії – Міноборони

У застосунку будуть доступні документи та послуги для військових

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Мобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної “Дії” та є окремим цифровізованим продуктом для тих, хто служить. У новому спеціальному застосунку, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн, повідомляє Міністерство оборони, інформує ZN.ua .

Коментуючи необхідність застосунку, в Міноборони говорять про необхідність позбавити військових надмірної паперової роботи. Це шлях до оцифрування відповідної документації, яка необхідна для функціонування військових підрозділів.

Що ще буде у “військовій Дії”?

Окрім документообороту, який буде цифровізований, застосунок також може виконувати інші функції та надаватиме такі цифрові рішення:

електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби

форми зворотного зв'язку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних

навчальні онлайн курси для саморозвитку.

Коли запрацює Армія+

Реалізація проєкту планується влітку. проєкт “Армія+” реалізується Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації України.