Мобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної Дії – Міноборони
У застосунку будуть доступні документи та послуги для військових
Мобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної “Дії” та є окремим цифровізованим продуктом для тих, хто служить. У новому спеціальному застосунку, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн,
Коментуючи необхідність застосунку, в Міноборони говорять про необхідність позбавити військових надмірної паперової роботи. Це шлях до оцифрування відповідної документації, яка необхідна для функціонування військових підрозділів.
Що ще буде у “військовій Дії”?
Окрім документообороту, який буде цифровізований, застосунок також може виконувати інші функції та надаватиме такі цифрові рішення:
- електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем
- комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби
- форми зворотного зв'язку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних
- навчальні онлайн курси для саморозвитку.
Коли запрацює Армія+
Реалізація проєкту планується влітку. проєкт “Армія+” реалізується Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації України.