Мобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної Дії – Міноборони

У застосунку будуть доступні документи та послуги для військових

Мобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної Дії – Міноборони
© Міністерство оборони України/Telegram

Мобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної “Дії” та є окремим цифровізованим продуктом для тих, хто служить. У новому спеціальному застосунку, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн, повідомляє Міністерство оборони, інформує ZN.ua.

Коментуючи необхідність застосунку, в Міноборони говорять про необхідність позбавити військових надмірної паперової роботи. Це шлях до оцифрування відповідної документації, яка необхідна для функціонування військових підрозділів.

Що ще буде у “військовій Дії”?

Окрім документообороту, який буде цифровізований, застосунок також може виконувати інші функції та надаватиме такі цифрові рішення:

  • електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем
  • комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби
  • форми зворотного зв'язку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних
  • навчальні онлайн курси для саморозвитку.

Коли запрацює Армія+

Реалізація проєкту планується влітку. проєкт “Армія+” реалізується Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації України.


Віктор Голобородько, ZN.ua





Интересные новости
МОЗ запускає проєкт неголосового виклику швидкої допомогиМОЗ запускає проєкт неголосового виклику швидкої допомоги
Мобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної Дії – МіноборониМобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної Дії – Міноборони
Блок рекламы


Похожие новости
Яким буде iPhone 16 Pro Max: з'явилися прогнози щодо камериЯким буде iPhone 16 Pro Max: з'явилися прогнози щодо камери
У Мелітополі окупанти намагаються контролювати населення через мобільний зв'язокУ Мелітополі окупанти намагаються контролювати населення через мобільний зв'язок
Київ цифровий: кияни зможуть оплачувати комунальні рахунки через застосунокКиїв цифровий: кияни зможуть оплачувати комунальні рахунки через застосунок
Київстар різко знизив на 50 грн тариф на мобільний зв'язок для абонентівКиївстар різко знизив на 50 грн тариф на мобільний зв'язок для абонентів
Повісток у «Дії» не буде. Мінцифри працює над цифровим посвідченням ветеранаПовісток у «Дії» не буде. Мінцифри працює над цифровим посвідченням ветерана
На окупованій частині Луганщини росіяни відключили мобільний інтернет — ОВАНа окупованій частині Луганщини росіяни відключили мобільний інтернет — ОВА
Окупанти відключили у Луганській області мобільний інтернет – ISWОкупанти відключили у Луганській області мобільний інтернет – ISW
Естонський застосунок mRiik базуватиметься на українській "Дії" — ФедоровЕстонський застосунок mRiik базуватиметься на українській "Дії" — Федоров
Подавати дані для військкомату можна буде через "Дію"Подавати дані для військкомату можна буде через "Дію"
iPhone 15 буде коштувати дешевше, ніж iPhone 14: стало відомо чомуiPhone 15 буде коштувати дешевше, ніж iPhone 14: стало відомо чому
Последние новости
Подгружаем последние новости