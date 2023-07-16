У Мелітополі окупанти намагаються контролювати населення через мобільний зв'язок

Місцеві жителі знаходять шляхи отримувати достовірну інформацію з українських джерел.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що в тимчасово окупованому місті російські війська намагаються контролювати місцеве населення через російський мобільний зв'язок, інформує ZN.ua.

У Мелітополі окупанти намагаються контролювати населення через мобільний зв'язок
© РИА Мелитополь

"Вже півтора роки окупанти одержимі думкою завести на ТОТ єдиного російського мобільного оператора: хочуть контролювати розмови мешканців або відключати зв’язок у потрібний момент", - наголосив Федоров у Telegram.

За його словами, у Мелітополі замість російського "Мир Телеком" на ринок пробивається ворожий "Волна мобайл".

Міський голова також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення окупанти відрізали українське телебачення, радіо та інтернет і завели російське.

"Попри жалюгідні спроби окупантів наші люди залишаються незламними: знаходять шляхи слухати і бачити українське", - додав Федоров.


Анна Конюченко, ZN.ua





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