Реєстрація ФОПів через «Дію» встановила рекорд

У січні-березні 2024 року через Дію було відкрито понад 57 600 ФОП, що на 41,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Реєстрація ФОПів через «Дію» встановила рекорд

«За перші три місяці цього року через Дію відкрили 57 нових бізнесів. Якщо порівняти дані за перший квартал попередніх років, маємо таку картину: 2024 рік — 57 665, 2023 рік — 40 713, 2022 рік — 28 849», — йдеться в повідомленні.

За даними Федорова, частіше власний бізнес реєструють жінки — 58%.

Загалом з початку автоматичної реєстрації ФОП, тобто з травня 2021 року, українці відкрили 535 021 новий бізнес.





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