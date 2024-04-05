Реєстрація ФОПів через «Дію» встановила рекорд

У січні-березні 2024 року через Дію було відкрито понад 57 600 ФОП, що на 41,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«За перші три місяці цього року через Дію відкрили 57 нових бізнесів. Якщо порівняти дані за перший квартал попередніх років, маємо таку картину: 2024 рік — 57 665, 2023 рік — 40 713, 2022 рік — 28 849», — йдеться в повідомленні.

За даними Федорова, частіше власний бізнес реєструють жінки — 58%.

Загалом з початку автоматичної реєстрації ФОП, тобто з травня 2021 року, українці відкрили 535 021 новий бізнес.