Українці через «Дію» зареєстрували 250 тисяч ФОПів

Українці за допомогою «Дії» в автоматичному режимі відкрили 250 тисяч ФОПів, а також зареєстрували майже 1,5 тисячі ТОВ. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації, пише Укрінформ.

Фото: ilounge.ua

«Понад 250 тисяч ФОПів відкрили українці за послугою АвтоФОП. Ми мінімізували людський фактор з цієї послуги та скорочуємо час на її отримання. Вже майже 1 ТОВ зареєстровано в автоматичному режимі», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві зауважили, що автоматична реєстрація бізнесу через «Дію» займає лише 2 секунди, ще й автоматично підтягує відповідні дані, не потребуючи додаткової перевірки інформації.