Шпигунство через камери смартфонів збираються дозволити поліції у Франції

Дозвіл на стеження мають намір видавати через суд.

Французькі законодавці погодили законопроєкт про реформу системи правосуддя, який дає поліції право доступу до смартфонів та інших гаджетів підозрюваних у тяжких злочинах, зокрема для визначення їхньої геолокації та дистанційної активації відеокамери та диктофону для спостереження, передає Le Monde.

Шпигунство через камери смартфонів збираються дозволити поліції у Франції
© unsplash.com/gilleslambert

Цей інструмент обіцяють застосовувати лише для підозрюваних за кримінальними статтями, які передбачають не менше п'яти років позбавлення волі, зокрема це стосується тероризму та організованої злочинності.

Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті каже, що нововведення торкнеться лише "десятків випадків на рік".

Кожна дія поліцейських щодо дистанційного доступу до гаджетів підозрюваних має бути схвалена суддею, а загальна тривалість стеження не може перевищувати шести місяців.

При цьому представники делікатних професій, включаючи лікарів, журналістів, адвокатів, суддів та членів парламенту, не будуть законними об'єктами стеження.

У травні група захисту цифрових прав La Quadrature du Net заявила, що законопроєкт "викликає серйозну занепокоєність у зв'язку з порушенням фундаментальних свобод". Правозахисники згадали права на безпеку, приватне життя, приватне листування та вільне пересування.

За словами Дюпон-Моретті, Франція далека від тоталітаризму "1984 року" - роману Джорджа Орвелла про суспільство, яке перебуває під тотальним стеженням. "Закон врятує життя людей", – сказав він.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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