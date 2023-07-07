Шпигунство через камери смартфонів збираються дозволити поліції у Франції
Дозвіл на стеження мають намір видавати через суд.
Французькі законодавці погодили законопроєкт про реформу системи правосуддя, який дає поліції право доступу до смартфонів та інших гаджетів підозрюваних у тяжких злочинах, зокрема для визначення їхньої геолокації та дистанційної активації відеокамери та диктофону для спостереження, передає
Цей інструмент обіцяють застосовувати лише для підозрюваних за кримінальними статтями, які передбачають не менше п'яти років позбавлення волі, зокрема це стосується тероризму та організованої злочинності.
Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті каже, що нововведення торкнеться лише "десятків випадків на рік".
Кожна дія поліцейських щодо дистанційного доступу до гаджетів підозрюваних має бути схвалена суддею, а загальна тривалість стеження не може перевищувати шести місяців.
При цьому представники делікатних професій, включаючи лікарів, журналістів, адвокатів, суддів та членів парламенту, не будуть законними об'єктами стеження.
У травні група захисту цифрових прав La Quadrature du Net заявила, що законопроєкт "викликає серйозну занепокоєність у зв'язку з порушенням фундаментальних свобод". Правозахисники згадали права на безпеку, приватне життя, приватне листування та вільне пересування.
За словами Дюпон-Моретті, Франція далека від тоталітаризму "1984 року" - роману Джорджа Орвелла про суспільство, яке перебуває під тотальним стеженням. "Закон врятує життя людей", – сказав він.