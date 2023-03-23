Продажі iPhone становлять 75% ринку преміальних смартфонів — дослідження

Хоча загальні глобальні продажі смартфонів у 2022 році впали на 12% порівняно з 2021 роком через макроекономічні труднощі, продажі смартфонів преміум-класу (вище $600) зросли на 1%. Це дозволило ціновому сегменту забезпечити 55% загального доходу світового ринку смартфонів вперше в історії. Про це повідомляє Сounterpoint.

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Причини зростання ринку преміальних смартфонів

Причин такого зростання декілька. Попри складні ринкові умови у 2022 році, заможні споживачі були менш сприйнятливими до макроекономічних труднощів. Відповідно, продажі на преміальному ринку зросли, а на початковому та середньому сегментах знизилися.

При цьому продажі iPhone становлять 75% ринку преміальних смартфонів.

Крім того, оскільки смартфони стають все більш важливими для життя, люди готові витрачати більше на свої пристрої та зберігати їх протягом довшого періоду. Це також одна з причин того, що ціновий сегмент від $1000 і вище зростав найшвидше (38% у річному вимірі) у 2022 році.

Іншим ключовим фактором зростання стала тенденція «преміалізації» в регіонах. Попит у преміальному сегменті зумовлений тим, що люди оновлюють свій останній пристрій.

Продажі

Продажі Apple зросли на 6% у річному обчисленні на ринку преміум-класу, збільшивши свою частку до трьох чвертей загального обсягу продажів у сегменті. Apple могла б вирости ще більше, якби не перебої з поставками iPhone 14 Pro і Pro Max під час піка святкового сезону 2022 року. Apple також виграла від спаду продажів смартфонів компанії Huawei в Китаї.

За Apple слідує Samsung, продажі якої у 2022 році впали на 5%. Samsung втратила можливості на ринку Китаю через слабку присутність у цьому регіоні. Запуск серії Galaxy S22 у 2022 році також відбувся набагато пізніше, ніж S21 у 2021 році. Однак зростання популярності складних смартфонів зіграло на користь Samsung.

Google був представлений серед найкращих OEM-виробників, які виросли з низької бази, завдяки Pixel 6 Pro та Pixel 7 Pro. Google посилив фокус на сегменті смартфонів.

Окрім цього, продажі більшості китайських виробників знизилися, оскільки вони отримують значну частину своїх флагманських продажів на внутрішньому ринку, де умови роботи були складними у 2022 році.

Операційні системи

За рівнем проникнення операційних систем Android поступається iOS в преміум-сегменті. iOS захопила три чверті всіх продажів смартфонів на ринку преміум-класу.

Зважаючи на частку доходу та стабільну траєкторію зростання, ринок преміум-класу є найважливішим сегментом.

Для Apple зростання продажів також пов’язане з прив’язкою iOS до безлічі пристроїв та сервісів. Якщо користувач iPhone також володіє годинником Apple Watch або Mac, наступним оновленням смартфона, швидше за все, буде інший iPhone.

Крім того, завдяки амбіційній цінності бренду Apple і поступовому розширенню продажі компанії також зростали в країнах з економікою, що розвивається.

Однак у 2023 році на Android може чекати нова хвиля зростання, оскільки очікується, що цього року більше виробників випустять складані пристрої в преміум-сегменті.