iPhone 15 заряджатиметься значно швидше, ніж попередні моделі – 9to5Mac

Але навіть після очікуваного збільшення швидкості вона все одно буде не вищою, ніж у смартфонів компанії-конкурента Samsung.

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Смартфони iPhone 15 зможуть підтримувати зарядку потужністю до 35 Вт, повідомляє видання 9to5Mac із посиланням на людей, знайомих із планами компанії Apple .

На даний момент максимальна потужність зарядки, яку підтримують айфони – 27 Вт, що доступно тільки для моделей iPhone 14 Pro. Звичайні iPhone 14 заряджаються на потужності 20 Вт. Для повної зарядки iPhone 14 Pro Max потрібно близько двох годин.

Минулого року Apple представила новий зарядний пристрій Dual USB-C потужністю 35 Вт, який здатний заряджати усі поточні моделі iPhone на повній швидкості. Якщо чутки правдиві, то iPhone 15 зможе використовувати всі 35 Вт, що надаються цим зарядним пристроєм, коли він не підключений до іншого пристрою (оскільки при цьому відбувається поділ потужності).

Зараз Apple також продає 30-ватний зарядний пристрій USB-C, призначений для MacBook Air, який здатен також працювати з iPhone та iPad .

Раніше цього тижня також стало відомо, що деякі нові iPhone можуть підтримувати Thunderbolt через порт USB-C.