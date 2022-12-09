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2022-12-09
Вартість «синьої галочки» у Twitter буде вищою для користувачів iPhone – ЗМІ
Також стало відомо, що в офісі компанії з'явилися ліжка для співробітників, інформує
Twitter може підвищити вартість підписки для користувачів iPhone© unsplash.com
Компанія Twitter проінформувала деяких співробітників, що планує змінити вартість платної підписки Blue, до якої також входитиме «синя галочка» верифікації. Про це повідомляє
Так, після змін вартість підписки становитиме сім доларів, якщо користувач платить через веб-версію, та 11 – через App Store. Перед цим Twitter повідомляв, що вартість Twitter Blue, яка деякий час була доступна лише користувачам техніки Apple, становитиме 7,99 долара.
Ймовірно, така зміна ціни є відповіддю на практику Apple, яка бере 30% комісію з покупок, здійснених через App Store.
Фаїна Вауліна, ZN.ua