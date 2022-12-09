Вартість «синьої галочки» у Twitter буде вищою для користувачів iPhone – ЗМІ

Компанія Twitter проінформувала деяких співробітників, що планує змінити вартість платної підписки Blue, до якої також входитиме «синя галочка» верифікації. Про це повідомляє The Information з посиланням на власні джерела.

Так, після змін вартість підписки становитиме сім доларів, якщо користувач платить через веб-версію, та 11 – через App Store. Перед цим Twitter повідомляв, що вартість Twitter Blue, яка деякий час була доступна лише користувачам техніки Apple , становитиме 7,99 долара.