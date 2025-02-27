Індонезія та Apple домовилися про скасування заборони на продаж iPhone 16 — Bloomberg

Міністерство промисловості Індонезії цього тижня підпише угоду з Apple щодо скасування заборони на продаж iPhone 16. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

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Очікується прес-брифінг та швидке видання дозволу на продаж iPhone 16 в Індонезії.

Ця угода завершує протистояння, що розпочалося в жовтні, після того, як Індонезія відмовилася видати дозвіл на продаж останнього пристрою Apple , посилаючись на невідповідність вимогам місцевого виробництва смартфонів і планшетів.

Apple тоді запропонувала інвестувати $1 млрд в економіку Індонезії, і президент Прабово Субіанто наказав міністрам прийняти цю пропозицію. Проте, минулого місяця Міністерство промисловості несподівано залишило заборону в силі, намагаючись домогтися вигідніших умов.

Крім того, Apple візьме на себе зобов\'язання навчати місцевих фахівців у сфері досліджень та розробки, щоб вони могли потім створювати аналогічне програмне забезпечення та розробляти власні товари, повідомили джерела.

Цей крок покликаний задовольнити вимоги уряду Індонезії, який наполягав на створенні Apple науково-дослідних центрів в країні, додали вони.

При цьому Apple не планує найближчим часом починати виробництво iPhone в Індонезії.

Хоча сторони досягли згоди щодо скасування заборони, Індонезія раніше відмовлялася від своїх рішень, тому угода ще може зірватися.