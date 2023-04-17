У Росії вирішили потягатися з Apple: для чиновників розробили смартфони замість iPhone

На пристрої встановлюватимуть російську операційну систему «Аврора», яка досі не мала успіху навіть у РФ.

Російський виробник та дистриб'ютор електроніки F+ tech розробив смартфон R570 та планшет Life Tab Plus, які, як заявляють розробники, спроможні замінити чиновникам та співробітникам держкомпаній техніку Apple. Про це повідомляє «Комерсант», інформує ZN.ua.

У Росії вирішили потягатися з Apple: для чиновників розробили смартфони замість iPhone
"Конкурент" iPhone за російською версією
© F+ tech

На пристрої встановлюватимуть вітчизняну операційну систему "Аврора", яку розробила дочірня компанія "Ростелекому" - "Відкрита мобільна система". А також – пакет «Мой Офіс» та антивірус «Лабораторії Касперського».

Збирати пристрої F+ tech планує на контрактних потужностях у Калінінграді.

"Поточні потужності дозволяють F+ tech постачати щорічно понад 500 тис. ПАК", - зазначили в компанії.

Однак підганяти ОС «Аврора» під «залізо» виробнику доведеться самостійно, оскільки розробник цієї операційної системи має ресурси на адаптацію ОС тільки на кілька пристроїв на рік.

Як розповіли джерела, на портування «Аврори» необхідно близько півроку, але за будь-яких апаратних змін потрібно доопрацювання та тестування.

Раніше «Аврора» так і не здобула популярності, навіть у Росії.

Крім F+ tech над розробкою гаджетів для чиновників на ОС "Аврора" працюють компанії "Акваріус", "Байтерг", НДІ "Масштаб" та ін. Однак перспективи таких пристроїв сумнівні, зазначає джерело.

Раніше від співробітників внутрішньополітичного блоку адміністрації президента та чиновників, які займаються внутрішньою політикою в регіональних адміністраціях, зажадали до кінця березня відмовитись від смартфонів американської корпорації Apple.

«iPhone – все. Чи викинути, чи дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім», — говорило джерело «Коммерсанта», близьке до АП.

Замінити пристрої чиновникам рекомендували на телефони з операційною системою Android, її китайські аналоги чи «Аврору».


Лія Ільченко, ZN.ua





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