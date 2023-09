Apple назвала дату осінньої презентації

Компанія представить свої новинки 15 вересня.

Компанія Apple назвала дату своєї традиційної осінньої презентації, яка щорічно проходить у вересні. Цього року вона відбудеться 15 вересня, о 20:00 за Києвом, інформує ZN.ua .

© The Verge

Як повідомляє The Verge , цього разу презентація відбудеться пізніше, ніж зазвичай. Ймовірно, це пов'язано із затримками, викликаними пандемією COVID-19. У запрошенні на презентацію Apple написала «Час летить» (Time Flies), що дозволяє припустити, що подія буде зосереджена на нових Apple Watch.

Разом з тим, даних про те, що ж все-таки компанії покаже на цей раз, немає. Ймовірно, це будуть також нові iPhone і нове покоління iPad . Більш того, за чутками, нових iPhone цього року буде відразу чотири: дві дешевших моделі і два більш дорогих Pro.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал з новинами технологій і культури.