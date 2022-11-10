Apple обмежила функцію iPhone, якою користувалися протестувальники в Китаї

Функція дозволяла швидко обмінюватися файлами між пристроями компанії, інформує ZN.ua.

Apple обмежила функцію iPhone, якою користувалися протестувальники в Китаї
Apple обмежила функцію iPhone у Китаї
© Pixabay

Компанія Apple обмежила використання функції бездротового обміну файлами AirDrop на iPhone у Китаї після того, як її почали використовувати протестувальники. Оновлення, випущене 9 листопада, обмежило час обміну файлами з тими, хто відсутній у списку контактів, 10 хвилинами, повідомляє Bloomberg.

Попередня версія функції не обмежувала час взаємодії. Користувачі могли вирішити, приймати файли від усіх, ні від кого чи тільки від своїх контактів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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