Apple обмежила функцію iPhone, якою користувалися протестувальники в Китаї

Компанія Apple обмежила використання функції бездротового обміну файлами AirDrop на iPhone у Китаї після того, як її почали використовувати протестувальники. Оновлення, випущене 9 листопада, обмежило час обміну файлами з тими, хто відсутній у списку контактів, 10 хвилинами, повідомляє Bloomberg .

Попередня версія функції не обмежувала час взаємодії. Користувачі могли вирішити, приймати файли від усіх, ні від кого чи тільки від своїх контактів.