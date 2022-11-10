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2022-11-10
Apple обмежила функцію iPhone, якою користувалися протестувальники в Китаї
Функція дозволяла швидко обмінюватися файлами між пристроями компанії, інформує
Компанія Apple обмежила використання функції бездротового обміну файлами AirDrop на iPhone у Китаї після того, як її почали використовувати протестувальники. Оновлення, випущене 9 листопада, обмежило час обміну файлами з тими, хто відсутній у списку контактів, 10 хвилинами, повідомляє
Попередня версія функції не обмежувала час взаємодії. Користувачі могли вирішити, приймати файли від усіх, ні від кого чи тільки від своїх контактів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua