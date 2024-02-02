Яким буде iPhone 16 Pro Max: з'явилися прогнози щодо камери

Випуск нової моделі заплановано на осінь.

У наступному поколінні смартфонів iPhone компанії Apple буде покращено фотографічні характеристики, як мінімум – у версії Pro, пише Forbes з посиланням на звіт MacRumors.

Згідно з звітом, у iPhone 16 Pro Max вдосконалять датчик в основній камері. Очікується, що він буде не тільки більш просунутим, ніж нинішній iPhone 15 Pro Max, а й більшим за розмірами.

Це важливо, тому що гонка за великою кількістю мегапікселів на фото не матиме сенсу, якщо вона не супроводжується збільшенням пікселів самого пристрою. Пікселі більшого розміру можуть поглинати більше світла, ніж менші, тому датчик з такою ж кількістю пікселів, але більшого розміру може працювати краще, ніж датчик аналогічного розміру з великою кількістю пікселів.

У новому звіті стверджується, що Max цього року стане "іміджевим флагманом". Цей звіт контрастує з іншими чутками про те, що фотографічні можливості Pro та Pro Max будуть ближчими один до одного, ніж цього року, коли iPhone 15 Pro Max пропонує 5-кратний зум у телеоб'єктиві, але в iPhone 15 Pro є місце лише для 3-кратного зуму. Все ще ходять чутки, що і Pro, і Pro Max матимуть 5-кратний зум телеоб'єктива.

Кількість пікселів для Pro та Pro Max, швидше за все, залишиться на рівні 48 мегапікселів.

При цьому iPhone 16 Pro Max матиме багаторівневий дизайн, який обіцяє кращу продуктивність. Буде кращий аналого-цифровий перетворювач та кращий контроль шуму.

Розмір сенсора, як очікується, збільшиться на 12% – до 1/1.14 дюйма. Це обіцяє значне покращення продуктивності при слабкому освітленні, а також більший динамічний діапазон та покращене розмиття фону для ефектів боке.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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