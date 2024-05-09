Ваш номер буде заблоковано: в "Lifecell" звернулися до всіх абонентів

Lifecell

Мобільний оператор «Lifecell» попередив своїх абонентів, а також користувачів послугами інших операторів про небезпечні дзвінки і SMS.

В «Lifecell» попередили всіх абонентів про дії, які можуть обернутися великими неприємностями. Наприклад, втратою грошей і особистих даних.

Так, в «Lifecell» наголошують на ознаках, на які необхідно звернути увагу. Абоненти можуть отримувати на мобільні номери, до яких прив’язані банківські картки, дзвінки від невідомих людей.

«Вам надійшло SMS з одноразовим паролем для підтвердження здійснення оплати або зміни даних, але ви при цьому нічого не оплачуєте і паролі не змінюєте.

Ви отримали сервісне SMS, що ваш номер буде заблоковано або SIM-карта замінена», - повідомили в «Lifecell» ще одні тривожні ознаки.

смартфон, телефон

Також на те, що зловмисники зацікавилися саме вами можуть вказувати, що без очевидник причин у вас раптово пропав зв’язок, але в абонентів поряд все в порядку.

«Невідомі, називаючи себе поліцейськими, службою безпеки банку, технічною службою оператора чи іншими запитують у вас дані про інтернет-трафік чи дзвінки на ваш номер або намагаються дізнатися іншу персональну інформацію», - попередили в «Lifecell» про ще одну ознаку.

смартфон, телефон

Всі ці дії можуть привзести до втрати грошей з банківської картки, втрати акаунту в інтернет-банкінгу, втрати номера телефону.

В «Lifecell» рекомендують абонентам ідентифікувати або персоніфікувати номер, до якого прив’язані банківські картки, на паспорт або ж перейти з передоплаченої форми обслуговування на контрактну.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Ваш номер буде заблоковано: в "Lifecell" звернулися до всіх абонентівВаш номер буде заблоковано: в "Lifecell" звернулися до всіх абонентів
Блок рекламы


Похожие новости
Мобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної Дії – МіноборониМобільний застосунок Армія+ буде аналогом цивільної Дії – Міноборони
Яким буде iPhone 16 Pro Max: з'явилися прогнози щодо камериЯким буде iPhone 16 Pro Max: з'явилися прогнози щодо камери
Київстар, Vodafone та lifecell нададуть безкоштовний зв'язок та інтернет частині абонентівКиївстар, Vodafone та lifecell нададуть безкоштовний зв'язок та інтернет частині абонентів
Київстар переводить абонентів на більш вигідні тарифи до 15 травняКиївстар переводить абонентів на більш вигідні тарифи до 15 травня
Київстар різко знизив на 50 грн тариф на мобільний зв'язок для абонентівКиївстар різко знизив на 50 грн тариф на мобільний зв'язок для абонентів
Київстар запустив нові тарифи для низки абонентівКиївстар запустив нові тарифи для низки абонентів
Vodafone попередив абонентів про блокування деяких номерівVodafone попередив абонентів про блокування деяких номерів
Київстар відключить SIM-картки деяких абонентів з 20 березняКиївстар відключить SIM-картки деяких абонентів з 20 березня
Київстар закликає абонентів переходити на контрактКиївстар закликає абонентів переходити на контракт
Vodafone розповів про найдешевші тарифи для абонентівVodafone розповів про найдешевші тарифи для абонентів
Последние новости
Подгружаем последние новости