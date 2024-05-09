Ваш номер буде заблоковано: в "Lifecell" звернулися до всіх абонентів

Мобільний оператор «Lifecell» попередив своїх абонентів, а також користувачів послугами інших операторів про небезпечні дзвінки і SMS.

В «Lifecell» попередили всіх абонентів про дії, які можуть обернутися великими неприємностями. Наприклад, втратою грошей і особистих даних.

Так, в «Lifecell» наголошують на ознаках, на які необхідно звернути увагу. Абоненти можуть отримувати на мобільні номери, до яких прив’язані банківські картки, дзвінки від невідомих людей.

«Вам надійшло SMS з одноразовим паролем для підтвердження здійснення оплати або зміни даних, але ви при цьому нічого не оплачуєте і паролі не змінюєте.

Ви отримали сервісне SMS, що ваш номер буде заблоковано або SIM-карта замінена», - повідомили в «Lifecell» ще одні тривожні ознаки.

Також на те, що зловмисники зацікавилися саме вами можуть вказувати, що без очевидник причин у вас раптово пропав зв’язок, але в абонентів поряд все в порядку.

«Невідомі, називаючи себе поліцейськими, службою безпеки банку, технічною службою оператора чи іншими запитують у вас дані про інтернет-трафік чи дзвінки на ваш номер або намагаються дізнатися іншу персональну інформацію», - попередили в «Lifecell» про ще одну ознаку.

Всі ці дії можуть привзести до втрати грошей з банківської картки, втрати акаунту в інтернет-банкінгу, втрати номера телефону.

В «Lifecell» рекомендують абонентам ідентифікувати або персоніфікувати номер, до якого прив’язані банківські картки, на паспорт або ж перейти з передоплаченої форми обслуговування на контрактну.