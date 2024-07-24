"Київстар" оголосив нові правила на тлі відключень світла: торкнеться всіх абонентів

В телекомунікаційній компанії «Київстар» повідомили абонентам нові правила користування послугами на тлі масштабних відключень електроенергії по всій країні.

В «Київстар» звернулися до всіх абонентів із важливою інформацією, пише Politeka.net.

В компанії пояснили, як користувачі послугами можуть збільшити час роботи мережі під час відключень.

Для цього необхідно дотримуватись простих правил.

Так, «Київстар» просить абонентів під час відключень світла не переглядати відео, не користуватися відеодзвінками чи іншим контентом, що потребує великого обсягу мобільного інтернету.

«Тоді акумулятори на базових станціях зможуть працювати довше», - пояснюють в «Київстар».

В компанії підкреслюють, що краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах.

Крім того, в «Київстар» нагадали про Національний роумінг. Так, якщо сигнал мережі оператора, послугами якого користується абонент, зник – можна скористатися мережею іншого оператора без додаткової плати та зміни номера.

В «Київстар» також запевняють, що компанія використовує усі технічні можливості, щоб максимально забезпечувати потреби абонентів навіть під час блекаутів.

Однак, зазначимо, не дивлячись на це абоненти продовжують повідомляти про проблеми. Виникають вони і з мобільниминтернетом, і з Домашнім, і з мобільним зв’язком:

«Скоро всі покинуть київстар, бо ні зв\'язку, ні інтернету»,

«Київстар дуже поганий зв\'язок,буває що зовсім нема»,

«Немає світла нема зв\'язку і інтернету. Хоч компанія обіцяла впродовж чотирьох годин наявність послуг».

В «Київстар» нагадують, що робота обладнання мобільного зв`язку та інтернету залежить від стабільного електропостачання в енергомережах.

На випадок аварійних відключень базові станції використовують акумулятори, генератори тощо і це, наголошують в «Київстар», дозволяє обладнанню працювати до 4х годин без «підзарядки».

«Коли відбувається перезапуск та підзарядка станцій, можливе тимчасове зникнення зв’язку», - кажуть в «Київстар».