"Київстар" попередив абонентів про нову проблему: "Ремонтуємо"

Київстар

В телекомунікаційній компанії «Київстар» підтвердили абонентам, що вони можуть зіткнутися з новими проблемами.

Мобільний оператор «Київстар» повідомив, що дійсно спостерігається проблема в чаті, куди абоненти можуть звернутися, коли виникають труднощі або питання.

«Немає відповіді в чаті вашої сторінки. Постійно іде запит "Стартувати ", - повідомив один з абонентів «Київстар».

В компанії відповіли, що це дісно так.

«Дійсно, в деяких користувачів така проблема виникає, ремонтуємо», - повідомили в Київстар.

Також в компанії повідомили, що абоненти можуть зв’язатися з представниками «Київстар» в онлайн-чаті в додатку «Мій Київстар», у Телеграм, Viber, а також через офіційний сайт.

Київстар

Додамо, що «Київстар» також повідомив абонентам, як абоненти можуть отримати безлімітний Інтернет за одну гривню.

В компанії розповіли, що діє акція «Щасливий день». Підключитися можна один раз на 7 днів. Коштує послуга одну гривню.

Нагадаємо також, що «Київстар» проведе тестування радіочастот у спектрі 2100 МГц у Луцьку та Самборі.

телефон, смартфон, 4G

В компанії підкреслили, що абоненти Київстар продовжать здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватись іншими мобільними сервісами без змін, однак замість застарілої технології 3G для користувачів буде доступним швидкісний мобільний 4G-інтернет.

«Завдяки цьому абоненти Київстар у Луцьку та Самборі відчують суттєве покращення якості з’єднання, а швидкість мобільного інтернету зросте до 10 разів», - кажуть у «Київстар».

Тестування почнеться з 20 червня.


Катерина Петренко, politeka.net





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