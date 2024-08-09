У "Київстар" зробили заяви про важливі зміни і ціни на зв’язок: стосується всіх абонентів

В телекомунікаційній компанії «Київстар» зробили одразу декілька важливих заяв, які стосуються нових змін і цін загалом на послуги.

Зміни, про які оголосили в «Київстар» вже діють. Згідно із повідомленням компанії, зміни стосуютсья підключення додткових пакетів.

Так, закрилися такі додаткові пакети:

Бізнес Інтернет 3000 та 6000 МБ

Додаткові 100, 300 та 1000 хвилин на інші мережі та закордон

Зміни набули чинності з 7 серпня. Що ж стосується абонентів, то якщо вони вже підключили ці пакети послуг, вони зможуть користуватися ними і далі.

мобільний телефон

«Ціни вищі, ніж в інших операторів України і малі обсяги пакетів. Водафон безлімітний 4G 800хв . 180грн, а у вас 330грн 50гб 300хв. Лайф 325 грн безлімітний інтернет, безлім соцмережі, месенджери, відео за 1 грн перші 30 днів для нових користувачів 1600хв…», - поскаржився користувач мобільного зв’язку.

В «Київстар» відповіли на зауваження:

«Ціни на наші послуги відповідають ринковій ситуації, потребам і можливостям наших абонентів».

Нагадаємо про ще одні зміни для абонентів «Київстар», які стосуватимуться номерів телефонів.

мобільний зв\'язок, телефон

В мережу «Київстар» почався процес імплементації нового коду 077. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) надала дозвіл на використання відповідного коду.

Зміни стосуватимуться тільки нових абонентів, які придбають номер із даним кодом. Номери, які вже діють, залишаться з тими кодами, що діяли до появи нового.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
App Store заблокувала 50 додатків із нелегальними онлайн-казиноApp Store заблокувала 50 додатків із нелегальними онлайн-казино
У "Київстар" зробили заяви про важливі зміни і ціни на зв’язок: стосується всіх абонентівУ "Київстар" зробили заяви про важливі зміни і ціни на зв’язок: стосується всіх абонентів
Блок рекламы


Похожие новости
Умови різко змінилися: чи буде у "Київстар" зв'язок без світлаУмови різко змінилися: чи буде у "Київстар" зв'язок без світла
Цих послуг не буде: в "Київстар" попередили абонентів про обмеженняЦих послуг не буде: в "Київстар" попередили абонентів про обмеження
"Київстар" оголосив нові правила на тлі відключень світла: торкнеться всіх абонентів"Київстар" оголосив нові правила на тлі відключень світла: торкнеться всіх абонентів
"Vodafone" зробив важливу заяву про новий код: що буде з номерами абонентів"Vodafone" зробив важливу заяву про новий код: що буде з номерами абонентів
Можуть заблокувати: "Київстар" попередив абонентів, чого не можна робитиМожуть заблокувати: "Київстар" попередив абонентів, чого не можна робити
Ми підвищуємо ціни: в "Lifecell" розкрили абонентам причинуМи підвищуємо ціни: в "Lifecell" розкрили абонентам причину
Вимкніть цю функцію на своїх смартфонах: "Vodafone" звернувся до всіх абонентівВимкніть цю функцію на своїх смартфонах: "Vodafone" звернувся до всіх абонентів
Відключення абонентів від 3G: "Київстар" зробив нове поясненняВідключення абонентів від 3G: "Київстар" зробив нове пояснення
Очікуйте на SMS: "Київстар" попередив абонентів, що ціни змінятьсяОчікуйте на SMS: "Київстар" попередив абонентів, що ціни зміняться
"Київстар" попередив абонентів про нову проблему: "Ремонтуємо""Київстар" попередив абонентів про нову проблему: "Ремонтуємо"
Последние новости
Подгружаем последние новости