Apple близька до інтеграції функцій ChatGPT в iPhone — Bloomberg

Apple уклала угоду з OpenAI щодо використання технології стартапу на iPhone, що є частиною впровадження функцій штучного інтелекту на пристроях «яблучної» компанії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Apple близька до інтеграції функцій ChatGPT в iPhone — Bloomberg
Фото: freepik.com

Обидві компанії завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18, наступній операційній системі iPhone.

Угода з OpenAI дозволить Apple запропонувати популярного чат-бота як частину нових функцій штучного інтелекту, які компанія планує анонсувати наступного місяця.

Apple також провела переговори з Google щодо ліцензування чат-бота Gemini. Ці переговори не привели до угоди, але ще тривають.

Представники Apple, OpenAI і Google відмовилися від коментарів.

Apple планує зробити фурор у світі штучного інтелекту в червні, коли вона проведе свою щорічну Всесвітню конференцію розробників (WWDC). Згідно з даними Bloomberg, компанія запускатиме деякі з майбутніх функцій штучного інтелекту через центри обробки даних, оснащені власними процесорами.

Минулого року головний виконавчий директор Apple Тім Кук сказав, що він особисто використовує ChatGPT, але додав, що є «кілька проблем, які потрібно вирішити». Він пообіцяв, що нові функції ШІ з’являться в продуктах Apple на «дуже продуманій основі».

Варто зазначити, що спершу у червні 2024 року вийде beta-версія iOS 18. Спробувати її зможуть ті, хто зареєструється у програмі тестування. Реліз для всіх користувачів компанія традиційно проведе восени — у вересні під час презентації нових iPhone 16.





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Apple близька до інтеграції функцій ChatGPT в iPhone — BloombergApple близька до інтеграції функцій ChatGPT в iPhone — Bloomberg
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