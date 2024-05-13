Apple близька до інтеграції функцій ChatGPT в iPhone — Bloomberg
Apple уклала угоду з OpenAI щодо використання технології стартапу на iPhone, що є частиною впровадження функцій штучного інтелекту на пристроях «яблучної» компанії. Про це
Обидві компанії завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18, наступній операційній системі iPhone.
Угода з OpenAI дозволить Apple запропонувати популярного чат-бота як частину нових функцій штучного інтелекту, які компанія планує анонсувати наступного місяця.
Apple також провела переговори з Google щодо ліцензування чат-бота Gemini. Ці переговори не привели до угоди, але ще тривають.
Представники Apple, OpenAI і Google відмовилися від коментарів.
Apple планує зробити фурор у світі штучного інтелекту в червні, коли вона проведе свою щорічну Всесвітню конференцію розробників (WWDC). Згідно з даними Bloomberg, компанія запускатиме деякі з майбутніх функцій штучного інтелекту через центри обробки даних, оснащені власними процесорами.
Минулого року головний виконавчий директор Apple Тім Кук сказав, що він особисто використовує ChatGPT, але додав, що є «кілька проблем, які потрібно вирішити». Він пообіцяв, що нові функції ШІ з’являться в продуктах Apple на «дуже продуманій основі».
Варто зазначити, що спершу у червні 2024 року вийде beta-версія iOS 18. Спробувати її зможуть ті, хто зареєструється у програмі тестування. Реліз для всіх користувачів компанія традиційно проведе восени — у вересні під час презентації нових iPhone 16.