Apple випустила iOS 16.3. Що змінилося

Apple випустила iOS 16.3, що стала третім масштабним оновленням для операційної системи iOS 16, вперше представленої у вересні 2022 року. Розробники оптимізували низку програм, виправили помилки, а також додали деякі нові функції.

Apple випустила iOS 16.3. Що змінилося
Фото: delo.ua

Що змінилося

У iOS 16.3, зокрема, з'явилися ключі безпеки для Apple ID, що забезпечили фізичну двофакторну автентифікацію, яка змінила повністю цифрову модель.

Таким чином, у налаштуваннях для входу в систему Apple ID користувач може встановити вимогу з обов'язковим застосуванням фізичного ключа безпеки.

Повний список нововведень та виправлень багів виглядає так.

  • Додані нові шпалери Unity, створені на честь відзначення у США місяця афроамериканської історії та культури.
  • Додані ключі безпеки для Apple ID, що підвищує захист облікового запису користувача.
  • З'явилася підтримка сумісності з розумною колонкою HomePod другого покоління.
  • Додано захист від помилкового екстреного виклику через систему Emergency SOS. Для активації тепер потрібно одночасно затиснути бічну кнопку та кнопку збільшення гучності, а потім різко відпустити їх.
  • Виправлена проблема у додатку Freeform, через яку на загальних дошках могли не відображатися штрихи, намальовані пальцем або за допомогою Apple Pencil.
  • Виправлено баг, через який на екрані блокування відображалися чорні шпалери.
  • Виправлено помилку з горизонтальними лініями на екрані iPhone 14 Pro Max після виведення гаджета з режиму сну.
  • Виправлено помилку некоректного відображення віджету «Дім».
  • Доопрацьовано систему Siri, яка раніше могла видавати некоректні відповіді на музичні запити.
  • Виправлено помилку Siri, через яку некоректно оброблялися запити при поєднанні із системою Apple CarPlay.





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