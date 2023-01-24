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2023-01-24
Apple випустила iOS 16.3. Що змінилося
Apple випустила iOS 16.3, що стала третім масштабним оновленням для операційної системи iOS 16, вперше представленої у вересні 2022 року. Розробники оптимізували низку програм, виправили помилки, а також додали деякі нові функції.
Фото: delo.ua
Що змінилося
У iOS 16.3, зокрема, з'явилися ключі безпеки для Apple ID, що забезпечили фізичну двофакторну автентифікацію, яка змінила повністю цифрову модель.
Таким чином, у налаштуваннях для входу в систему Apple ID користувач може встановити вимогу з обов'язковим застосуванням фізичного ключа безпеки.
Повний список нововведень та виправлень багів виглядає так.
- Додані нові шпалери Unity, створені на честь відзначення у США місяця афроамериканської історії та культури.
- Додані ключі безпеки для Apple ID, що підвищує захист облікового запису користувача.
- З'явилася підтримка сумісності з розумною колонкою HomePod другого покоління.
- Додано захист від помилкового екстреного виклику через систему Emergency SOS. Для активації тепер потрібно одночасно затиснути бічну кнопку та кнопку збільшення гучності, а потім різко відпустити їх.
- Виправлена проблема у додатку Freeform, через яку на загальних дошках могли не відображатися штрихи, намальовані пальцем або за допомогою Apple Pencil.
- Виправлено баг, через який на екрані блокування відображалися чорні шпалери.
- Виправлено помилку з горизонтальними лініями на екрані iPhone 14 Pro Max після виведення гаджета з режиму сну.
- Виправлено помилку некоректного відображення віджету «Дім».
- Доопрацьовано систему Siri, яка раніше могла видавати некоректні відповіді на музичні запити.
- Виправлено помилку Siri, через яку некоректно оброблялися запити при поєднанні із системою Apple CarPlay.