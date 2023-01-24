Apple випустила iOS 16.3. Що змінилося

Apple випустила iOS 16.3, що стала третім масштабним оновленням для операційної системи iOS 16, вперше представленої у вересні 2022 року. Розробники оптимізували низку програм, виправили помилки, а також додали деякі нові функції.

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Що змінилося

У iOS 16.3, зокрема, з'явилися ключі безпеки для Apple ID, що забезпечили фізичну двофакторну автентифікацію, яка змінила повністю цифрову модель.

Таким чином, у налаштуваннях для входу в систему Apple ID користувач може встановити вимогу з обов'язковим застосуванням фізичного ключа безпеки.

Повний список нововведень та виправлень багів виглядає так.