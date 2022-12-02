Маск заявив, що Apple не збиралася видаляти Twitter з магазину додатків

Ілон Маск, який нещодавно купив соціальну мережу Twitter , розповів про те, що зустрівся з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком. За словами Маска, їм вдалося вирішити «непорозуміння», пов'язане з інформацією, що Apple хотіла видалити додаток соцмережі з App Store.

«Хороша розмова. Серед іншого ми вирішили непорозуміння з приводу можливого видалення Twitter з App Store. Тім ясно дав зрозуміти, що Apple ніколи не думала про це», - написав Маск.