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2022-12-02
Маск заявив, що Apple не збиралася видаляти Twitter з магазину додатків
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Маск визнав, що Appel не погрожувала видалити Twitter© unsplash.com
Ілон Маск, який нещодавно купив соціальну мережу Twitter, розповів про те, що зустрівся з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком. За словами Маска, їм вдалося вирішити «непорозуміння», пов'язане з інформацією, що Apple хотіла видалити додаток соцмережі з App Store.
«Хороша розмова. Серед іншого ми вирішили непорозуміння з приводу можливого видалення Twitter з App Store. Тім ясно дав зрозуміти, що Apple ніколи не думала про це», - написав Маск.
Фаїна Вауліна, ZN.ua