Маск заявив, що Apple не збиралася видаляти Twitter з магазину додатків

Раніше бізнесмен звинуватив компанію у цензурі та обіцяв опублікувати документи про придушення свободи слова, інформує ZN.ua.

Маск заявив, що Apple не збиралася видаляти Twitter з магазину додатків
Маск визнав, що Appel не погрожувала видалити Twitter
© unsplash.com

Ілон Маск, який нещодавно купив соціальну мережу Twitter, розповів про те, що зустрівся з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком. За словами Маска, їм вдалося вирішити «непорозуміння», пов'язане з інформацією, що Apple хотіла видалити додаток соцмережі з App Store.

«Хороша розмова. Серед іншого ми вирішили непорозуміння з приводу можливого видалення Twitter з App Store. Тім ясно дав зрозуміти, що Apple ніколи не думала про це», - написав Маск.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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