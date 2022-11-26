Ілон Маск може створити tELONphone

Про можливість розробки власного телефону Маск заговорив у Twitter, інформує ZN.ua.

Ілон Маск може створити tELONphone
© Getty Images

Керівник Twitter Ілон Маск заявив, що не виключає створення ним «альтернативного телефону», якщо Twitter буде видалено з Apple App Store і Google Play.

Такий коментар Маск зробив у відповідь на пропозицію однієї з користувачок.

«Якщо Apple і Google видалить Twitter зі своїх магазинів додатків, Ілон Маск повинен виготовити власний смартфон. Людина будує ракети на Марс, зробити таку дурничку, як маленький смартфон для нього має бути заввиграшки, еге ж?», — припустила вона.

If Apple & Google boot Twitter from their app stores, @elonmusk should produce his own smartphone. Half the country would happily ditch the biased, snooping iPhone & Android. The man builds rockets to Mars, a silly little smartphone should be easy, right?

— Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) November 25, 2022

Маск, у свою чергу, написав, що сподівається, що до цього не дійде, проте якщо не буде іншого вибору — створить альтернативний телефон.

Коментарі Маска з’явилися після того, як Філ Шиллер, співробітник Apple, відповідальний за App Store, видалив свій акаунт у Twitter.

Йоель Рот, колишній керівник відділу довіри та безпеки в Twitter, заявив у коментарі New York Times, що гігант соціальних медіа ризикує бути виключеним із магазинів додатків Apple і Google, якщо порушуватиме встановлені ними правила.

Після придбання Twitter бізнесмен вніс до правил сервісу певні суперечливі зміни, що змусило деяких рекламодавців вважати платформу місцем високого ризику.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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