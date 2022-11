Ілон Маск може створити tELONphone

Керівник Twitter Ілон Маск заявив, що не виключає створення ним «альтернативного телефону», якщо Twitter буде видалено з Apple App Store і Google Play.

Такий коментар Маск зробив у відповідь на пропозицію однієї з користувачок.

«Якщо Apple і Google видалить Twitter зі своїх магазинів додатків, Ілон Маск повинен виготовити власний смартфон. Людина будує ракети на Марс, зробити таку дурничку, як маленький смартфон для нього має бути заввиграшки, еге ж?», — припустила вона.