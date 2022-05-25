"Huawei не выходит на связь!": РоSSия может остаться без мобильного оборудования
РоSSийские компании пытаются судиться в надежде заставить зарубежных контрагентов исполнять обязательства, информирует
В роSSийской минцифре созвали совещание с представителями мобильных операторов, чтобы понять, насколько плохи дела с поставками и обслуживанием оборудования для мобильной связи - сфере, зависящей в РФ от зарубежных технологий и комплектующих. Об этом сообщает
"Обсуждались перспективы работы с зарубежными поставщиками оборудования — чтобы понять реальную ситуацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после введения санкций против РФ поставщики оборудования – финская Nokia, шведская корпорация Ericsson просто ушли с роSSийского рынка.
Последняя надежда у роSSийских операторов оставалась на китайскую Huawei. Однако китайский производитель внезапно перестал выходить на связь, пишет "КоммерсантЪ".
"Худшая ситуация сложилась с Huawei: компания не выходит на связь и однозначно не говорит, ушла с рынка или нет, хотя продажу оборудования остановила»,— уточнил собеседник издания.
Сейчас роSSийские операторы под предводительством минцифры РФ обсуждают большие иски к одному из поставщиков оборудования, чтобы заставить других пойти на сотрудничество. Но в РоSSии уже начали понимать, что прежняя традиционная для РФ тактика разговора с точки зрения силы в нынешней ситуации может иметь обратный эффект. Источники «Коммерсанта» считают, что поставщики заинтересованы в поиске путей сохранения рынка и давление только усугубит ситуацию.
"Huawei может сказать однозначное "да" или "нет", если получит на это установку от правительства КНР, а жесткие и необдуманные действия с роSSийской стороны лишь приведут к окончательному разрыву отношений", — считает собеседник "Коммерсанта".
Напомним, в апреле стало известно, что Huawei приостановил свою работу в РоSSии и отправил сотрудников в отпуск. СМИ сообщали, что корпорация опасается вторичных санкций со стороны США.
А в это время, по сообщениям роSSийских СМИ, в РоSSии нарастают продажи кнопочных мобильных телефонов. В первом квартале 2022 года поставки кнопочных телефонов увеличились на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года, поставки смартфонов сократились на 14%, следует из отчета аналитического центра GS Group.
Компании Apple и Samsung прекратили поставки своей продукции на роSSийский рынок.
Продукцию этих фирм в РоSSии планируют заменить другими торговыми марками, в частности, надежды питают все на тот же братский китайский народ.