После поста, что власть РФ может готовить теракт, на антивоенный канал "Останови вагоны" произошла атака ботов

Вечером 12 мая на канал роSSийского партизанского движения "Останови вагоны" произошла атака ботов. За полчаса на канал подписалось свыше 10 000 аккаунтов с иностранными именами.

За день до атаки "Останови вагоны" опубликовали пост о том, что роSSийская власть, вероятно, готовит массовые теракты, в которых планирует обвинить антивоенное движение. Именно с ним партизаны связывают атаку на канал, информирует Апостроф.

В опубликованном посте партизаны акцентировали на своих исключительно мирных методах.

"За три месяца работы "террористов", как нас окрестили кремлевские боты, не пострадал ни один пассажирский поезд. Никто не погиб. Для нас, рельсовых партизан, наибольшей ценностью является ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. Именно это двигает нас вперед, и именно поэтому мы столь тщательно планируем каждую свою акцию", — пишут "Останови вагоны".

И добавляют: в связи с развернувшейся против них кампании по дискредитации возникают предположения, что в разработке сейчас находится очередной "рязанский сахар".

"Власть уже определила, кого надо назвать "террористом" - следовательно, надо нас "умыть кровью", обвинить в сознательном убийстве сотен людей. Всё антивоенное движение — это движение ПРОТИВ УБИЙСТВ И КРОВОПРОЛИТИЯ! Но власть готова совершить теракт с сотнями жертв, чтобы обвинить нас. Чтобы не просто дискредитировать антивоенное движение - но уничтожить его на корню. Чтобы рельсовых партизан, которые борются за спасение жизней по обе линии фронта, назвать убийцами и объявить на нас общенациональную охоту", — написали "Останови вагоны" за день до бот-атаки.

8 мая телеграм заблокировал предыдущий канал "Останови вагоны" — после того, как партизаны опубликовали карту железнодорожного сопротивления. Согласно ней организованное партизанское движение покрывает уже свыше 30% территории РоSSии.


Иван Троянов, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар восстановил связь на оккупированных территориях УкраиныКиевстар восстановил связь на оккупированных территориях Украины
Kиевстар отключает бесплатные услуги: когда украинцам пополнить счетKиевстар отключает бесплатные услуги: когда украинцам пополнить счет
Киевстар расширил переечень тарифов для украинцев за границейКиевстар расширил переечень тарифов для украинцев за границей
Киевстар подключил абонентам бесплатные звонки на выбранные номераКиевстар подключил абонентам бесплатные звонки на выбранные номера
Как перенести данные с iPhone на Android-смартфонКак перенести данные с iPhone на Android-смартфон
Блок рекламы


Похожие новости
"Борются только с теми, кого боятся": Телеграм заблокировал канал рельсовых партизан в РоSSии"Борются только с теми, кого боятся": Телеграм заблокировал канал рельсовых партизан в РоSSии
Киевстар запустил бесплатную услугу во время войны: кто сможет подключитьсяКиевстар запустил бесплатную услугу во время войны: кто сможет подключиться
Apple сможет предлагать нынешний iPhone SE по цене $199 после выхода преемникаApple сможет предлагать нынешний iPhone SE по цене $199 после выхода преемника
Китайская CSOT намерена пробиться в ряды поставщиков OLED-дисплеев для AppleКитайская CSOT намерена пробиться в ряды поставщиков OLED-дисплеев для Apple
lifecell подключает дополнительную услугу, которая поможет сэкономить на месячной абонплатеlifecell подключает дополнительную услугу, которая поможет сэкономить на месячной абонплате
Телефон-раскладушка Nokia 2760 Flip сможет работать в сетях 4GТелефон-раскладушка Nokia 2760 Flip сможет работать в сетях 4G
Смартфон Vivo S12 будет несколько похож на последние iPhone и получит чип Dimensity 1100Смартфон Vivo S12 будет несколько похож на последние iPhone и получит чип Dimensity 1100
Оборудование 5G может представлять опасность для авиации и его можно использовать для диверсийОборудование 5G может представлять опасность для авиации и его можно использовать для диверсий
Смартфоны на новом Snapdragon могут поставить крест на конфиденциальности — у них будет вечно активная фронтальная камераСмартфоны на новом Snapdragon могут поставить крест на конфиденциальности — у них будет вечно активная фронтальная камера
Выход AR-гарнитуры Apple ожидается в конце 2022 года: она получит чип M1 и сможет работать автономноВыход AR-гарнитуры Apple ожидается в конце 2022 года: она получит чип M1 и сможет работать автономно
Последние новости
Подгружаем последние новости