Перспективи розвитку мобільного зв’язку в РФ стають туманними: з країни йде один з ключових постачальників телеком-обладнання

Ericsson до кінця року скоротить усіх співробітників в Росії

Перспективи розвитку мобільного зв’язку в РФ стають туманними: з країни йде один з ключових постачальників телеком-обладнання
Ericsson йде з Росії
© ericsson

Один з найбільших у світі виробників телеком-обладнання - шведський Ericsson закриє до кінця року представництво в Росії і скоротить усіх співробітників, у тому числі тих, що здійснюють техпідтримку на мережах операторів зв'язку. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

«22 серпня головна компанія Ericsson повідомила російський підрозділ, що закриє його до кінця року, а всіх співробітників, у тому числі тих, що здійснюють підтримку обладнання на мережах операторів зв'язку, буде звільнено. У Ericsson підтвердили, що «у міру виконання зобов'язань перед замовниками» в найближчі місяці компанія поступово згортатиме діяльність у Росії, обіцяючи «фінансову та соціальну» підтримку співробітникам», - йдеться у повідомленні.

Компанія Ericsson разом з Nokia та Huawei є ключовим постачальником телекомунікаційного обладнання для російських операторів мобільного зв’язку. Повний вихід компанії унеможливить постачання нового обладнання в РФ та значно ускладнить обслуговування вже існуючого.


Артем Руденко, ZN.ua





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Перспективи розвитку мобільного зв’язку в РФ стають туманними: з країни йде один з ключових постачальників телеком-обладнанняПерспективи розвитку мобільного зв’язку в РФ стають туманними: з країни йде один з ключових постачальників телеком-обладнання
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