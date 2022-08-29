Перспективи розвитку мобільного зв’язку в РФ стають туманними: з країни йде один з ключових постачальників телеком-обладнання

Один з найбільших у світі виробників телеком-обладнання - шведський Ericsson закриє до кінця року представництво в Росії і скоротить усіх співробітників, у тому числі тих, що здійснюють техпідтримку на мережах операторів зв'язку. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

«22 серпня головна компанія Ericsson повідомила російський підрозділ, що закриє його до кінця року, а всіх співробітників, у тому числі тих, що здійснюють підтримку обладнання на мережах операторів зв'язку, буде звільнено. У Ericsson підтвердили, що «у міру виконання зобов'язань перед замовниками» в найближчі місяці компанія поступово згортатиме діяльність у Росії, обіцяючи «фінансову та соціальну» підтримку співробітникам», - йдеться у повідомленні.