Київстар обмежує швидкість мобільного інтернету у безлімітних тарифах
Київстар пропонує абонентам різні тарифи із безлімітним інтернетом. Однак клієнти компанії скаржаться на те, що швидкість мобільного інтернету інколи незадовільна. Від чого залежить якість послуг оператора, спробуємо розібратися.
На Facebook-сторінці Київстар з'явився негативний відгук одного з абонентів. Він опублікував SMS-повідомлення від мобільного оператора, в якому зазначалося, що після використання 40 ГБ трафіку швидкість з'єднання в пакеті послуг з безлімітним інтернетом буде знижена.
Абоненту відповіли у компанії, що зниження швидкості інтернету після перевищення ліміту 40 ГБ є умовою його тарифного плану.
"Київстар не обмежує використання інтернету в кількості мегабайтів, він безлімітний. Але в тарифах є різний обсяг трафіку на максимальній швидкості. Ця умова діє для того, щоб не допустити навантаження мережі безліч користувачів з безлімітним інтернетом", - пояснив представник оператора.
Також у Київстар зазначили, що розуміють, що деякі клієнти для роботи чи освіти мають лише мобільний інтернет, тому пропонують їм підключити тарифи з більшим лімітом швидкості, щоб не відчувати незручностей і обмежень.
З повним переліком тарифів можна ознайомитись на сайті Київстар. Наприклад, у тариф Київстар Максимальний Безлім входить безлімітний інтернет без обмежень за обсягом трафіку та за швидкістю. Він працює і в зонах 3G покриття, і в зонах покриття 4G LTE. Абонентська плата – 300 грн за 28 днів.
Раніше повідомлялося, що з 30 березня абоненти Київстар можуть телефонувати до Іспанії, Румунії, Литви та Молдови за зниженими тарифами.