Рішення по «Київстару» забуксувало в РНБО

«Київстар» – це «українське» відгалуження російського телекомунікаційного бізнесу.

Міністерство юстиції готове подати позовну заяву до Вищого антикорупційного суду з метою стягнути в дохід держави актив «Альфа-груп» - компанію «Київстар». Втім, за нашою інформацією, це рішення забуксувало, десь на рівні середньої ланки Ради нацбезпеки і оборони. Про це пише Олександр Лємєнов, голова правління StateWatch, у статті «Київстар» і Helsi.me Фрідмана. Де ж ті межі нацбезпеки?»

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З огляду на корпоративну структуру, «Київстар» - це не якийсь там бізнес осторонь, ледь дотичний до кінцевого бенефіціара Міхаіла Фрідмана. Це «українське» відгалуження російського телекомунікаційного бізнесу, інформує ZN.ua .

Нідерландська компанія VEON одночасно володіє і «Вымпел коммуникациями», які обслуговують Спецсвязь збройних сил РФ , і українським «Київстаром». VEON дуже умовно нідерландська компанія, до 2017-го вона гордо носила назву VimpelCom Ltd. Умовним є і розірвання зв'язків VEON із Міхаілом Фрідманом, якого 28.02.2022 показово виключили зі складу Ради директорів Veon, але залишили у цілком законних бенефіціарах компанії.

Компанія Veon, ще у квітні повідомила, що так має намір завершити вихід з ринку РФ , виставивши акції на Дубайську біржу, а «Київстар» – окремо на Варшавську або NASDAQ.

Причому відповідну пропозицію тоді висловив міноритарій Veon — американська компанія Shah Capital. Псевдонідерландські мажоритарії – ані пари з уст. Що й не дивно – вони заяви про вихід з ринку РФ зазвичай подають виключно у доконаній формі, і плани американського партнера нарешті вийти з ринку, з якого вони буцімто вже вийшли, - стали для них величезним «паливом».

Але поки ситуація підвисла – нічого не продано, ніхто не вийшов на жодну з бірж із задекларованою метою.

Вже у серпні американська влада, а саме OFAC (Office of Foreign Assets Control), внесла співвласників “Альфа-груп” до свого списку і ввела проти них обмеження. Українським політичним елітам це як натяк на пришвидшення стягнення в дохід держави активів підсанкційних путінських олігархів.

Затримку в РНБУ можна пояснити не лише корупційними (якщо це перше, про що ви подумали) мотивами. Київстар – не Моршинська, він вже монополіст, а його потенційні управляючі – лічені оператори, злиття з якими цю монополію тільки поглибить. За наявності абсолютно безхребетного Антимонопольного комітету, такі ринкові пертурбації вимагають дуже зваженого підходу і якісного аналізу можливих наслідків для конкурентного середовища.