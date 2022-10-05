Європарламент запровадив універсальний зарядний пристрій: який і коли чекати реалізації рішення

Вже з осені 2024 року виробники мають перейти на стандартний тип зарядки, інформує ZN.ua.

Європарламент запровадив універсальний зарядний пристрій: який і коли чекати реалізації рішення
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У вівторок Європейський парламент прийняв нові правила, які вводять універсальний зарядний пристрій для невеликих електронних гаджетів, таких як смартфони та планшети. Про це пише Politico.

Новий закон означає, що з осені 2024 року USB Type-C стане стандартним зарядним портом для смартфонів, планшетів, електронних пристроїв для читання, клавіатур, комп’ютерних мишок, пристроїв GPS, цифрових камер, навушників, гарнітур, ігрових приставок та портативних колонок. Починаючи з 2026 року, USB-C також стане нормою для зарядних пристроїв для ноутбуків.

Текст було прийнято переважною більшістю: 602 голоси «за», 13 «проти», ще восьмеро депутатів утримались.

Це просте рішення допоможе щороку заощадити тисячі тонн електронних відходів, полегшить повторне використання старої електроніки, а також покращить зручність споживачів і зменшить непотрібні витрати. Очікується що цей крок дозволить заощаджувати щонайменше 250 мільйонів євро на рік.

За даними Європейської комісії, зарядні пристрої щороку створюють від 11 000 до 13 000 тонн відходів, відтак очікується, що нові правила значно зменшать цю кількість.

Водночас зарядні пристрої — лише незначна частина усіх електронних відходів, яких у 2019 році в ЄС було зібрано 4,5 млн тонн.

Виробники смартфонів роками чинили опір спробам ЄС стандартизувати технології зарядки. Десять років тому вони уклали угоду з Комісією, зобов’язавшись поступово зменшувати кількість різних типів зарядки. У 2020 питання було врегулюване.

Очікується, що уряди ЄС дадуть своє остаточне схвалення цій нормі під час засідання Ради з навколишнього середовища 24 жовтня. Після цього закон набуде чинності. Країни ЄС матимуть шість місяців, щоб перенести його до своїх національних законодавств.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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