lifecell розповів абонентам, що буде з перерахунком вартості послуг за періоди, коли немає зв'язку

Мобільний оператор lifecell відповів своїм абонентам на запитання, чи перераховуватимуть їм терміни дії пакетів послуг за періоди часу, коли на фоні відключень електроенергії відсутній інтернет та зв'язок. Багато українців на сторінці оператора на Facebook ставлять подібне запитання.

lifecell розповів абонентам, що буде з перерахунком вартості послуг за періоди, коли немає зв'язку

"Те, що періодами тривалий час немає зв'язку, буде перераховано, коли термін 4 тижні вийде?", - запитав користувач lifecell.

lifecell розповів абонентам, що буде з перерахунком вартості послуг за періоди, коли немає зв'язку

У lifecell відповіли, що перераховувати пакети послуг клієнтам не будуть, якщо зв'язок був відсутній з незалежних від мобільного оператора причин. Ракетні атаки по Україні, і як наслідок відключення електрики, належать до таких обставин.

"У разі, якщо з незалежних від нас причин були пошкоджені базові станції в цьому місті (погодні умови, відключення електрики тощо), можна застосувати гл.4 п.31 "Умови надання послуг" ТОВ "Лайфсел": Оператор не несе перед споживачем майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо надання телекомунікаційних послуг внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд або з вини споживача у випадках, передбачених , - відповіли у коментарі клієнту lifecell.

Раніше адвокат розповів, як українці можуть спробувати отримати компенсації від мобільних операторів за відсутність зв'язку.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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