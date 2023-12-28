У «Дії» почали тестувати послугу — єПідприємець

Міністерство цифрової трансформації закликає ФОПів долучитися до бета-тестування комплексної послуги єПідприємець у «Дії». Про це повідомила пресслужба Мінцифри у Телеграмі.

У «Дії» почали тестувати послугу — єПідприємець

Що відомо

«Найважливіші послуги для бізнесу в одній онлайн-заяві. Долучайтеся до бета-тесту послуги є-Підприємець. Це як єМалятко, але для бізнесу: 8 послуг, 1 заява, 20 хвилин часу — і ви відкрили бізнес», — ідеться у повідомленні.

Новий сервіс об'єднав такі послуги для підприємців:

  • державна реєстрація змін до ФОП;
  • реєстрація протипожежної декларації;
  • державна реєстрація потужності;
  • подання інформації про вакансії;
  • реєстрація платником єдиного податку;
  • реєстрація платником податку на додану вартість;
  • відкриття банківського рахунку.

Кому доступна

Наразі послуга доступна тільки для власників кафе, салонів і торговельних точок. Згодом кількість категорій буде збільшено.





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