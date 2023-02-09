lifecell повідомлятиме про відключення світла через SMS: як підключити послугу

Мобільний оператор lifecell спільно з постачальником електроенергії YASNO запускає корисну послугу, яка поки що буде доступна лише для мешканців Києва. Абоненти lifecell зможуть отримувати безкоштовні SMS-повідомлення про час можливого відключення світла за своєю адресою, згідно з розкладом діючих графіків.

SMS-нагадування від lifecell будуть надходити, навіть якщо в абонента відсутній інтернет і немає змоги перевірити графік відключення на сайті постачальника.

Щоб підключити безкоштовну послугу, потрібно:

набрати з мобільного *277#

обрати опцію "Активувати"

ввести номер групи. Дізнатись, до якої групи належить ваша адреса, можна на сайті YASNO, або за номером *277#.

Після підключення послуги абоненти отримуватимуть SMS з номеру 277 за декілька хвилин до того, як може бути застосоване стабілізаційне відключення відповідно до графіку. У разі екстреного відключення надійде повідомлення про те, що графіки не діють. Після закінчення екстрених відключень абоненти отримають повідомлення про повернення до графіків стабілізаційних відключень.

На один мобільний номер lifecell можна налаштувати нагадування про час можливих стабілізаційних відключень можна лише для однієї групи.

У будь-який час абонент може змінити адресу, за якою бажає відслідковувати відключення, або відключити послугу. Для цього потрібно набрати комбінацію *277# та обрати опцію "Відключити".

За словами мобільного оператора, такі сповіщення будуть актуальними для усіх киян та, особливо, для людей літнього віку, які не користуються інтернетом, але можуть переглядати SMS-повідомлення.

Нагадаємо, lifecell слідом за Vodafone та Київстар підвищує вартість тарифів у лютому.