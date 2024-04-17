НБУ та Мінцифра запускають обмін документів між банками через «Дію»

Національний банк і Міністерство цифрової трансформації запускають спільний проєкт, який спростить обмін документами між банками, їхніми клієнтами та власниками державних реєстрів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ та Мінцифра запускають обмін документів між банками через «Дію»

«Йдеться про комплексне передавання копій електронних документів та/або окремих даних, що містяться в них, сформованих за допомогою застосунку Дія (тобто „комплексний шеринг“)», — йдеться у повідомленні.

Запропонована модель «комплексного шерингу», або мультишерингу, дасть можливість українцям за одним запитом надати банківській установі одночасно як електронні копії кількох цифрових документів, так і окремі відомості про свій фінансовий стан.

Наразі, якщо є потреба надати електронні копії кількох цифрових документів під час отримання банківських послуг, то зазвичай потрібно надсилати електронні копії кожного цифрового документа окремо.

Механізм моделі «комплексного шерингу» дасть змогу банкам отримувати інформацію про клієнта з державних реєстрів одним «пакетом» за допомогою «Дії».

Важливо, що згода клієнта на обмін інформацією в зазначений спосіб є обов’язковою, і лише клієнт обирає, якій банківській установі та який набір відомостей він хоче надати.

Зазначається, що користувачі зможуть надсилати через «Дію» не лише копії і дані цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7 за один раз.

У Нацбанку підкреслили, що такий підхід забезпечує високий рівень конфіденційності, захисту персональних даних та запобігання неправомірному їх використанню.





Интересные новости
НБУ та Мінцифра запускають обмін документів між банками через «Дію»НБУ та Мінцифра запускають обмін документів між банками через «Дію»
Блок рекламы


Похожие новости
Реєстрація ФОПів через «Дію» встановила рекордРеєстрація ФОПів через «Дію» встановила рекорд
Київстар та Vodafone розповіли, як поповнювати рахунок через термінали по-новомуКиївстар та Vodafone розповіли, як поповнювати рахунок через термінали по-новому
У Мелітополі окупанти намагаються контролювати населення через мобільний зв'язокУ Мелітополі окупанти намагаються контролювати населення через мобільний зв'язок
Тисячі російських чиновників відмовляться від iPhone через побоювання ФСБ щодо шпигунства з боку СШАТисячі російських чиновників відмовляться від iPhone через побоювання ФСБ щодо шпигунства з боку США
Київ цифровий: кияни зможуть оплачувати комунальні рахунки через застосунокКиїв цифровий: кияни зможуть оплачувати комунальні рахунки через застосунок
Шпигунство через камери смартфонів збираються дозволити поліції у ФранціїШпигунство через камери смартфонів збираються дозволити поліції у Франції
lifecell повідомлятиме про відключення світла через SMS: як підключити послугуlifecell повідомлятиме про відключення світла через SMS: як підключити послугу
Українці через «Дію» зареєстрували 250 тисяч ФОПівУкраїнці через «Дію» зареєстрували 250 тисяч ФОПів
США мають намір адаптувати українську «Дію» для інших країн – AxiosСША мають намір адаптувати українську «Дію» для інших країн – Axios
Мінцифри прокоментувало можливе надходження повісток через «Дію»Мінцифри прокоментувало можливе надходження повісток через «Дію»
Последние новости
Подгружаем последние новости