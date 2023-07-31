Київстар та Vodafone розповіли, як поповнювати рахунок через термінали по-новому

Мобільні оператори Київстар та Vodafone розповіли, як зміняться правила поповнення рахунку з 1 серпня, коли запрацює новий порядок проведення операцій з готівкою через банківські термінали.

Київстар та Vodafone розповіли про нові правила поповнення рахунку з 1 серпня

Згідно з новими правилами, переказ коштів через термінали буде доступним тільки після ідентифікації громадян.

При спробі поповнити рахунок, на вказаний номер мобільного телефону абоненту прийде одноразовий пароль або він передаватиметься за допомогою телефонного дзвінка, який платник введе на екрані платіжного пристрою.

На сайті Київстар опубліковано детальну інструкцію, як можна буде поповнити рахунок через термінали мобільного оператора з 1 серпня.

  1. До внесення грошей необхідно вказати свій номер телефону, оскільки на нього надійде вхідний дзвінок. Якщо немає, можна замовити відправку SMS.
  2. Далі для підтвердження операції вводяться останні чотири цифри номера, з якого надходить виклик, код із SMS або повідомлення у месенджері.
  3. Потім вноситься необхідна сума через платіжний термінал.
Київстар та Vodafone розповіли про нові правила поповнення рахунку з 1 серпня

Якщо ви бажаєте поповнити рахунок іншого абонента Київстар, необхідно:

  1. Вказати номер телефону абонента, рахунок якого поповнюватиметься.
  2. За запитом про ідентифікацію ввести мобільний номер, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері.
  3. Внести в поле пароля останні чотири цифри номера, з якого надходить дзвінок, або код повідомлення.
  4. Внести необхідну суму.

Таке нововведення буде актуальним лише при поповненні рахунку готівкою. У разі оплати карткою ідентифікація абонента відбувається автоматично. При поповненні рахунку на онлайн-платформах або через мобільні банкінги також нічого не зміниться.

На сайті Vodafone Україна також повідомили, що з 1 серпня зміниться порядок платіжних операцій, який передбачає обов'язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку. Щоб не відчувати зайвих незручностей, клієнтам мобільного оператора радять поповнювати рахунок без комісії та без ідентифікації через мобільний додаток My Vodafone.

Раніше повідомлялося, що Київстар запустив вигідну акцію, яка дає змогу отримати безкоштовний доступ до популярної послуги.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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