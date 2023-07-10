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2023-07-10
Київ цифровий: кияни зможуть оплачувати комунальні рахунки через застосунок
Оновлення вже готово для завантаження.
Застосунок «Київ Цифровий» постійно розширює свій функціонал. У червні там з’явилася мапа укриттів, якою можна користуватися без доступу до інтернету, інформує
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Тепер жителі столиці можуть отримувати та оплачувати комунальні рахунки. Про це повідомили в
Для того, щоб скористатися новими функціями треба:
- оновити застосунок;
- відкрити сервіс «Оплата комуналки»;
- додати адресу.
У застосунку тепер можна:
- отримувати сповіщення про нові рахунки;
- платити за воду, світло, газ та інші комунальні послуги;
- переглядайте історію оплат.
Аліса Ігітян, ZN.ua