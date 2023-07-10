Київ цифровий: кияни зможуть оплачувати комунальні рахунки через застосунок

Оновлення вже готово для завантаження.

Застосунок «Київ Цифровий» постійно розширює свій функціонал. У червні там з’явилася мапа укриттів, якою можна користуватися без доступу до інтернету, інформує ZN.ua .

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Тепер жителі столиці можуть отримувати та оплачувати комунальні рахунки. Про це повідомили в Telegram-каналі застосунка.

Для того, щоб скористатися новими функціями треба:

оновити застосунок;

відкрити сервіс «Оплата комуналки»;

додати адресу.

У застосунку тепер можна: