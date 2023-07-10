Київ цифровий: кияни зможуть оплачувати комунальні рахунки через застосунок

Оновлення вже готово для завантаження.

Застосунок «Київ Цифровий» постійно розширює свій функціонал. У червні там з’явилася мапа укриттів, якою можна користуватися без доступу до інтернету, інформує ZN.ua.

Київ цифровий: кияни зможуть оплачувати комунальні рахунки через застосунок
© freepik/jcomp

Тепер жителі столиці можуть отримувати та оплачувати комунальні рахунки. Про це повідомили в Telegram-каналі застосунка.

Для того, щоб скористатися новими функціями треба:

  • оновити застосунок;
  • відкрити сервіс «Оплата комуналки»;
  • додати адресу.

У застосунку тепер можна:

  • отримувати сповіщення про нові рахунки;
  • платити за воду, світло, газ та інші комунальні послуги;
  • переглядайте історію оплат.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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