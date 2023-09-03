Київстар, Vodafone та lifecell готуються до зимового блекауту

Київстар, Vodafone та lifecell мають встигнути підготуватися до чергових можливих відключень електроенергії цієї осені та зими, щоб забезпечити абонентам безперебійну роботу зв'язку та мобільного інтернету. НКЕК регулярно перевіряє мобільних операторів, і якщо вони не завершать підготовку вчасно, то будуть оштрафовані.

Так, з урахуванням минулорічного досвіду, українським мобільним операторам доручили зробити все можливе, щоб забезпечити автономність та безперервність надання послуг своїм абонентам протягом 3 діб у разі блекауту.

Основними показниками готовності мобільних операторів до блекаутів цього осінньо-зимового періоду є:

кількість електрогенераторів для забезпечення зв'язком критично необхідних об'єктів з кожної з областей;

рівень забезпечення пально-мастильними матеріалами для джерел резервного електроживлення;

кількість автономних джерел живлення та резервування їх роботи по об'єктах у кожній з областей;

готовність операторів оперативно реагувати на втрати резервів і замінювати генератори, що вийшли з ладу, на інші.

У НКЕК розповіли, що в результаті останніх проведених перевірок Київстару, Vodafone та lifecell було виявлено певні порушення у всіх трьох операторів.

"Ми двічі йшли назустріч операторам і своїм рішенням продовжували терміни усунення порушень, зазначених у приписах, на додаткових 30 днів, адже з розумінням належимо до тривалості процедур пошуку, купівлі та встановлення генераторів та АКБ", - зазначили в комісії.

Мобільні оператори ще мають можливість підготуватися до наступної перевірки та пройти її. Під час позапланових заходів нагляду уповноважені НКЕК особи перевіряють реальний стан забезпечення технічних засобів, що надають безперервний зв'язок для об'єктів, визначених обласними військовими адміністраціями як критичні, засобами резервного електроживлення, необхідним запасом паливно-мастильних матеріалів. Також перевіряється наявність підготовленого персоналу та транспортних засобів для забезпечення роботи зазначених засобів зв'язку в умовах триденних блекаутів.

Раніше повідомлялося, що Київстар та Vodafone підвищили тарифи з 1 вересня.