Повісток у «Дії» не буде. Мінцифри працює над цифровим посвідченням ветерана

Міністерство цифрової трансформації не планує запроваджувати нові сервіси у «Дії», щоб відправляти повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку Мінцифри також не працює. Про це РБК-Україна в інтерв'ю розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Повісток у «Дії» не буде. Мінцифри працює над цифровим посвідченням ветерана
Фото: ilounge.ua

«Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в „Дії“ не буде, а над іншими сервісами (для військових, — ред.) бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі», — сказав міністр.

Цифрове посвідчення ветерана

За його словами, зараз Мінцифри та Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.

Ще один проєкт, який стосується військової сфери — трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).

«Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях», — пояснив Федоров.

За його словами, зараз йде активна робота, щоб у проєкті по ВЛК досягти швидкого результату в найближчі пів року.





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