Збільшується кількість країн, які хочуть створити аналог «Дії»: це принесе Україні десятки мільйонів доларів – Федоров

Уже п’ять країн заявили про намір створити власні додатки на основі українського державного застосунку «Дія», і ця кількість збільшується, повідомив у інтерв’ю « Радіо Свобода » віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Насправді там країн більше, і ми ведемо комунікацію щодо впровадження «Дії» в цих країнах. Це кілька європейських країн, країни Азії, країни Африки. По суті це такий певний елемент дипломатії стає для нас. Це продукт, який сам себе продає. Це бренд України, це репутація, це розвиток нашого політичного впливу», – каже міністр.

Федоров підкреслив, що Україна, допомагаючи країнам створювати аналогічні «Дії» застосунки, може отримати «немаленькі гроші».