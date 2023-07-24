Безкоштовний роумінг у Європі: скільки він діятиме для українців

У 22 європейських країнах біженці з України можуть користуватися роумінгом безкоштовно.

Україна та Європейський Союз зафіксували терміни та умови приєднання України до роумінгу з ЄС. Українські біженці, які через війну виїхали за кордон, можуть дзвонити рідним в Україну безкоштовно. Видання «На пенсії» розповіло, скільки буде діяти безкоштовний роумінг у Європі, інформує ZN.ua.

Біженці з України, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, можуть скористатися безкоштовним роумінгом ще протягом одного року. Відповідне рішення ухвалила Європейська комісія.

Зі сторони України заяву підтримують сім мобільних та фіксованих операторів:

  • 3Mob;
  • Data Group;
  • «Київстар»;
  • «Лайфселл»;
  • «Укртелеком»;
  • «Вега Вайт»;
  • «Водафон».


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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