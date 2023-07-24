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2023-07-24
Безкоштовний роумінг у Європі: скільки він діятиме для українців
У 22 європейських країнах біженці з України можуть користуватися роумінгом безкоштовно.
Україна та Європейський Союз зафіксували терміни та умови приєднання України до роумінгу з ЄС. Українські біженці, які через війну виїхали за кордон, можуть дзвонити рідним в Україну безкоштовно. Видання «На пенсії»
Біженці з України, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, можуть скористатися безкоштовним роумінгом ще протягом одного року. Відповідне рішення ухвалила Європейська комісія.
Зі сторони України заяву підтримують сім мобільних та фіксованих операторів:
- 3Mob;
- Data Group;
- «Київстар»;
- «Лайфселл»;
- «Укртелеком»;
- «Вега Вайт»;
- «Водафон».
Дар'я Скрипник, ZN.ua