Vodafone оновив лінійку тарифів Joice: скільки коштують пакети послуг

Vodafone оновив лінійку тарифів Joice, до якої входять тарифи Start, Pro та Max. Мобільний оператор повідомив, що за фіксовану абонплату абоненти цих тарифів тепер отримуватимуть більше послуг, аніж раніше.

Vodafone оновив популярні тарифи: що змінилося для абонентів

Зокрема, в рамках тарифів Joice Start, Pro та Max збільшилася кількість популярних додатків з безлімітним трафіком, зросла кількість гігабайтів мобільного інтернету та хвилин для дзвінків.

Крім того, для абонентів вищезгаданих тарифів діє акція "Доступний роумінг у подарунок", в рамках якої їм надається 10 ГБ інтернет-трафіку та 100 хвилин для спілкування. Дана пропозиція буде актуальною до 30 червня 2023 року.

Директор з маркетингу компанії Vodafone Андрій Отрощенко наголосив, що тариф Joice за останній рік став набирати популярності серед абонентів. Канали отримання інформації у людей змінилися, і тепер це переважно Telegram, YouTube і TikTok. Саме тому в лінійці тарифів Joice мобільний оператор пропонує безлімітний трафік на ці та низку інших додатків.

Vodafone оновив популярні тарифи: що змінилося для абонентів

Щодо вартості тарифів, то з 10 лютого за тариф JoiceStar потрібно платити 150 грн за перший місяць користування, і далі – по 180 грн на місяць. У пакет послуг входить 800 хвилин у мережі, 15 ГБ мобільного інтернету та безлімітний доступ до 38 мобільних програм.

У тариф JoicePro входять 1200 хвилин на дзвінки в мережі Vodafone, 25 ГБ мобільного інтернету і безлімітний доступ до популярних додатків. Вартість цього тарифу складає 230 грн. за 4 тижні.

У найдорожчому тарифі лінійки JoiceMax абоненти отримують доступ до 40 ГБ інтернету, 1600 хвилин на дзвінки у мережі, і все це за 300 грн. на місяць.

Як повідомлялося, Vodafone з 10 лютого також підвищив вартість тарифів лінійки SuperNet.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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